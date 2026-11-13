Rothschild & Co ernennt Geoffroy de Ridder zum Group Chief Technology and Operations Officer

Genf – Geoffroy de Ridder übernimmt per Dezember 2026 die Funktion des Group Chief Technology and Operations Officer (CTOO) und zugleich jene des CTOO für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management. Er wird seine Funktion vom Sitz der Rothschild & Co Bank in Zürich aus wahrnehmen.

Geoffroy de Ridder verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Bereich Finanztechnologie in Europa und Asien, im Private Banking sowie im Wealth und Asset Management. Derzeit verantwortet er als Head of Technology and Operations bei Lombard Odier die globalen Technologie- und Operations-Bereiche der Bank. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei der UBS tätig, unter anderem als Head of Fund Management Services und als Chief Operating Officer Wealth Management Asien-Pazifik.

Als Group CTOO wird Geoffroy de Ridder die nächste Phase der operativen, digitalen sowie der Daten- und Technologieentwicklung von Rothschild & Co leiten. Gemeinsam mit den Geschäftsbereichen der Gruppe legt er die Prioritäten fest und baut die Kompetenzen und die Governance auf, die es für die Umsetzung der Strategie braucht. In seiner Funktion im Wealth and Asset Management stellt er sicher, dass Ressourcen, Infrastruktur und Betriebsmodell mit den strategischen Zielen und der nächsten Wachstumsphase Schritt halten. (pd/mc/pg)

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