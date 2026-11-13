GE Aerospace – Das Geschäft beginnt erst nach dem Verkauf

Wer ein Triebwerk kauft, kauft einen Wartungsvertrag. Das rechtfertigt einen Aufschlag an der Börse.

Christoph Wirtz, Fondsmanager, Rothschild & Co Bank

Ich habe viele Unternehmen gesehen, die ihr Geschäftsmodell «wiederkehrend» nennen. Die wenigsten verdienen das Wort. Der Triebwerksbau verdient es. So sehr, dass sich der Gewinn des Jahres 2032 heute schon besichtigen lässt. Er hängt an Tragflächen, die gerade montiert werden.

Die Logik steht auf dem Kopf: Neue Triebwerke gehen mit dünnen Margen an die Airlines. Das Geld kommt danach – aus Wartung, Reparatur und Überholung, über Jahrzehnte hinweg. Ersatzteile, Reparaturverfahren und Zulassungen kontrolliert der Hersteller. Wer ein Triebwerk kauft, kauft einen Wartungsvertrag mit einer Maschine als Beigabe.

Deshalb führen die üblichen Kennzahlen in die Irre: Eine Auslieferung ist kein abgeschlossener Umsatz, sondern der Beginn einer Zahlungsreihe. 2025 lieferte GE insgesamt 1802 LEAP-Triebwerke aus, 28 Prozent mehr als im Vorjahr. In der Erfolgsrechnung dieses Jahres ist das ein mässig profitables Geschäft. In jener der Jahre 2028 bis 2050 etwas ganz anderes.

Wo die Entscheidungen fallen

Mich interessieren deshalb weniger die Quartalszahlen als die Marktanteile bei Triebwerksentscheidungen. Dort, wo Airlines wählen können, entfallen laut Unternehmensangaben über 70 Prozent der Entscheidungen beim Airbus A320neo und rund 90 Prozent bei der Boeing 787 auf GE-Programme. Wer sich heute für einen Antrieb entscheidet, bindet sich für drei Jahrzehnte. Marktanteile im Neugeschäft sind hier verzögerte Gewinnprognosen.

Der Markt ist eine Kuriosität: eine Handvoll Anbieter, teils miteinander verflochten. Neu eintreten kann praktisch niemand. Es scheitert an Zertifizierungszyklen, die länger dauern als manche Konjunkturzyklen, und an der Zumutung, ein weltweites Servicenetz aufzubauen, bevor der erste Dollar fliesst. Solche Vorteile lassen sich nicht erobern, nur erben.

Der Kipppunkt steht bevor

Die installierte LEAP-Flotte erreicht jetzt das Alter der ersten grossen Überholungen. Damit verschiebt sich das Programm von der margenschwachen Erstausrüstung in die Servicephase – bei besseren Konditionen und steigendem Arbeitsumfang pro Werkstattaufenthalt. GE erwartet, dass die Gewinne im Servicegeschäft zwischen 2024 und 2028 um mehr als die Hälfte zulegen. 2025 gab einen Vorgeschmack: 21 Prozent Umsatzwachstum, 38 Prozent mehr Gewinn je Aktie, 7,7 Milliarden Dollar freier Cashflow, rund 190 Milliarden Auftragsbestand. Aus unserer Sicht wird die Gewinnmarge zwischen 2025 und 2030 von 21 % auf über 25 % steigen. In Kombination mit einem zweistelligen Umsatzwachstum dürfte dies zu einer überdurchschnittlichen Renditeentwicklung für Investoren führen.

80 % der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen

Der Aerospace-Markt ist ein äusserst attraktiver struktureller Wachstumsmarkt. Das globale Passagieraufkommen wächst langfristig rund doppelt so schnell wie das BIP, während der Bedarf an treibstoffeffizienteren Flugzeugen die Nachfrage nach neuen Flugzeug- und Triebwerksgenerationen zusätzlich antreibt.

Gleichzeitig profitiert die Branche von einer einzigartigen Marktstruktur mit Duopolen bei Flugzeugherstellern und Triebwerken. Hohe Auftragsbestände sorgen für langfristig planbare Umsätze, während das margenstarke Wartungsgeschäft durch Reparaturen und Ersatzteile über Jahrzehnte wiederkehrende und gut vorhersehbare Erträge generiert.

Warum das Unternehmen auf den Radar gehört

Auf den Radar gehört GE Aerospace aus jenem Grund, mit dem dieser Text begann: Kaum ein Unternehmen lässt sich so weit in die Zukunft ablesen. So viel Berechenbarkeit hinter so hohen Mauern ist selten. Das lohnt den Blick, auch wenn der Preis auf den ersten Blick sportlich erscheint. (mc/pg)

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