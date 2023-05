Rothschild & Co Wealth Management: Die Silver Economy ist Gold wert

Zürich – Bis 2030 steigt die Zahl der Menschen über 60 Jahre weltweit auf 1,4 Mrd. an. Mit ihren Bedürfnissen sind sie dann in Europa und Asien für 60% und in Nordamerika für 50 % des Konsums verantwortlich. Die hohe Reichweite der so genannten Silver Economy bietet Anlegern zahlreiche Chancen.

von Christoph Wirtz, Aktienanalyst und Portfoliomanager, Rothschild & Co Wealth Management, Zürich

Die weltweite Lebenserwartung liegt heute bei 73 Jahren. Anfang der 90er Jahre lag sie noch bei 65 Jahren. In der EU liegt sie bei 80 Jahren, in den USA bei 77 Jahren und in Lateinamerika und der Karibik bei 76 Jahren.

Gleichzeitig wird die Menschheit immer älter – die Konsumentengruppe der über 60-Jährigen ist die am Schnellsten wachsende. Ihre Kaufkraft ist grösser als diejenige von jüngeren Generationen und ihr Gesamtnettovermögen beläuft sich auf rund 70 Billionen USD. Eine Studie im Auftrag der EU ergab: Lebten alle über 50-Jährigen in Europa in einem Land, wäre dies die drittgrösste Volkswirtschaft der Welt. Das macht die Silver Economy zu einem wirtschaftlichen Machtfaktor, der Auswirkungen auf Unternehmen hat. Diesen eröffnet die demographische Entwicklung wirtschaftliche Chancen. Solche winken in diesem Bereich auch Anlegern.

Unternehmen passen Produkte den Senioren an

Unternehmen wie zum Beispiel Estée Lauder und Unilever haben verschiedene Produktlinien, die sich dem Thema «würdevoll und anmutig Altern» widmen, eingeführt. Die über 72 Millionen Babyboomer in den USA hat beispielsweise auch die Lebensmittel-Industrie im Auge. Mit Marken, die traditionelle Geschmacksvorlieben bieten, setzen die Unternehmen auf die Kundentreue dieser Generation und entkräften gleichzeitig deren allfällige Gesundheitsbedenken mit Zusatzstoffen.

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat in mehreren Ländern das Design von Instantkaffee-Gläsern und Verpackungen für Schokolade so umgestaltet, so dass sie sich auch von betagten Menschen problemlos öffnen und halten lassen. Auch in anderen Sektoren werden Produkte für Seniorinnen und Senioren entsprechend angepasst. Toyota zum Beispiel hat humanoide Roboter entwickelt, die alten Menschen bei der Erledigung von Haushaltsarbeiten unterstützen oder ihnen diese ganz abnehmen.

Lifestyle: Schweiz mit Sonova dabei

Der Lifestyle- und der Gesundheitssektor sind wichtige Wirtschaftsbereiche, deren Wachstums-treiber die demographische Entwicklung ist.

Ganz besonders hoch in der Gunst der Konsumenten, aber auch der Anleger, sind Produkte, die einen Beitrag zur Bewältigung der Auswirkungen des Alterns und zur Verbesserung der Lebens-qualität leisten. Zwei Teilsektoren des Gesundheitswesens, die in diesem Kontext besonders inte-ressant sind, sind die Märkte für Augenoptik und Hörgeräte. Diese beiden Teilsektoren sind die wichtigsten Bereiche für privat finanzierte Aufwendungen. Sie profitieren davon, dass sich immer mehr Menschen solche Behandlungen leisten können und wollen, was die Unternehmen auch für Anleger interessant macht.

Der globale Markt für Hörgeräte wird voraussichtlich von 10,23 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 17,68 Mrd. USD im Jahr 2029 wachsen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 8,1%. Das Schweizer Midcap-Unternehmen Sonova ist einer der weltweit grössten Hersteller und Vertreiber von hochwertigen Hörgeräten. Das Unternehmen profitiert vom langfristigen Megatrend der alternden Gesellschaft – gerade auch in den Schwellenländern. Seine Produkte zeichnen sich durch eine starke Differenzierung aus. Auch dem globalen Optikmarkt steht eine glänzende Zukunft bevor. Bis 2030 dürfte der Markt um 31,2 % auf 324,1 Mio. USD anwachsen. Angetrieben wird diese Entwicklung aus obengenannten Gründen vor allem durch das Wachstum in den asiatischen Schwellenländern.

Anbieter von Mobilität

Die hohe Finanzkraft und die steigende Gesundheit der älteren Generationen erhöht auch deren Mobilität. Ein Interessantes Unternehmen in diesem Bereich ist Otis. Es handelt sich dabei um das weltweit führende Unternehmen für die Herstellung, Installation und Wartung von Liften und Rolltreppen. Otis agiert in einer stark konsolidierten Branche, die von Trends wie der Überalterung ebenso profitiert wie auch von der zunehmenden Urbanisierung und den global aufstreben-den Mittelschichten. Die Kunden von Otis sind loyal und nehmen nach hohen Vorabinvestition das Serviceangebot des Unternehmens in Anspruch, da für sie eine verbesserte Lebensqualität wichtiger ist als der Preis.

Die Wirtschaft wird Antworten auf die Bedürfnisse der alternden Gesellschaft finden. Doch so unterschiedlich die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren sind, so unterschiedlich sind auch die Unternehmen, welche diese bedienen werden. Die Silver Economy bietet Anlegern langfristig attraktive Chancen. Allerdings gilt es hier selektiv zu sein und Qualitätstitel auszuwählen und in eine umfassende Anlagestrategie einzubetten. (mc/pg)

Rothschild & Co Wealth Management