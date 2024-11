Saxenhammer eröffnet in Zürich ersten Schweizer Standort

Zürich – Saxenhammer, eine inhabergeführte M&A- und Corporate Finance-Beratung in Deutschland, eröffnet einen Standort in Zürich. Mit dieser Expansion schafft Saxenhammer eine bisher fehlende Brücke zwischen Schweizer KMUs und dem DACH-Investitionsraum und reagiert damit auf ein wachsendes Bedürfnis des Schweizer Mittelstands. Über seinen neuen Zürcher Standort bietet Saxenhammer Unternehmen in der ganzen Schweiz eine lokal verankerte und gleichzeitig international erfahrene M&A-Beratung.

Seit über 20 Jahren begleitet Saxenhammer als verlässlicher Partner vor allem KMUs, aber auch Grossunternehmen, bei der Unternehmensbewertung, Unternehmensnachfolge oder -verkauf, der Suche nach Investoren, in Kauf- und Expansionsprozessen und beim Vermitteln alternativer Finanzierungsmöglichkeiten. Zusammen mit CEO Christian Saxenhammer setzen sich Saxenhammers beste Experten für den Mittelstand nun auch in der Schweiz engagiert für ihre Kunden ein und verfolgen das Ziel, Schweizer KMUs auf ihrem Weg zu unterstützen. Die Erfahrung aus über 400 erfolgreichen Transaktionen und die eigene Unternehmer-DNA macht Saxenhammer zu einem idealen KMU-Sparringspartner.

Geschäftsführer des neuen Zürcher Standorts ist Andreas Pöllen, ein erfahrener Corporate Finance- und M&A-Banker. Andreas Pöllen kommt von Edmund Rothschild und bringt langjährige M&A- und Finanzierungsexpertise sowie ein erstklassiges Netzwerk zu Unternehmen, Investoren und Finanzspezialisten in der Schweiz und dem DACH-Raum mit. Durch seine eigene unternehmerische Erfahrung und seine fundierte Einsicht in die Herausforderungen und Chancen, mit denen KMUs heute konfrontiert sind, bietet Andreas Pöllen mit dem Team in Zürich massgeschneiderte Lösungen auf Augenhöhe – ganz im Sinne der Saxenhammer-Tradition.

Mit dem neuen Standort kann das Team noch näher am Schweizer Markt agieren und seine Expertise gezielt für die Herausforderungen des hiesigen Mittelstands einsetzen. So erhalten Schweizer Unternehmen eine international erfahrene, professionelle und sympathische Beratung mit effektivem Zugang zu internationalen Märkten und Investoren, insbesondere in Deutschland und Oesterreich.

Christian Saxenhammer sieht für Schweizer KMUs besondere Chancen im DACH-Raum: “Der Alpenraum zählt zu den stärksten Wirtschaftsregionen der Welt und ist geprägt von Innovationskraft und Stabilität. Schweizer KMUs leisten hier einen bedeutenden Beitrag. Doch trotz eines positiven Investitionsumfelds stehen sie vor wachsenden Herausforderungen. Der Expansions- und Transformationsdruck erhöht die Nachfrage nach seriösen und nachvollziehbaren M&A-Strategien. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Deutschland, die eine lange Tradition haben, sind deshalb heute wichtiger denn je. Saxenhammer ist der ideale Brückenbauer, um Schweizer Unternehmen den Zugang zum erweiterten deutschsprachigen Investitionsraum zu erleichtern.”

Saxenhammer Swiss Geschäftsführer Andreas Pöllen ergänzt: “Der attraktive, international wettbewerbsfähige Schweizer M&A-Markt wird zunehmend von grossen globalen Playern dominiert, die jedoch oft nicht über die idealen Strukturen und das nötige Verständnis für die lokale KMU-Kultur und die Anliegen des Schweizer Mittelstands verfügen. Saxenhammer setzt hier einen klaren Kontrapunkt und konzentriert sich im Gegensatz zu grossen Investmentbanken und Private-Equity-Firmen auf M&A-Deals im Bereich von 10 bis 100 Millionen Franken. Auch stellen sich für Schweizer KMU vermehrt neue Finanzierungsfragen. Da sich die Kreditvergabe zunehmend von traditionellen Banken zu alternativen Finanzierungsanbietern verlagert, müssen neue, für Schweizer KMUs zum Teil ungewohnte Finanzierungsmodelle in Betracht gezogen werden. Auch hier kennen wir uns aus.” (Saxenhammer/mc/hfu)