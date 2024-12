Schuman Financial schliesst 7 Mio. USD Startkapitalrunde ab

Zug – Schuman Financial hat EURØP auf den Markt gebracht, einen mit Euro unterlegten Stablecoin, der den globalen digitalen Zahlungsverkehr, den On-Chain-Devisenhandel und die Märkte für Token-basierte Vermögenswerte verbessern soll. Der Stablecoin ist im Verhältnis 1:1 an den Euro gekoppelt und gemäss Aussagen des Unternehmens durch Barmittel und Barmitteläquivalente gedeckt.

Der Start folgt auf die 7,36 Millionen Dollar Startkapitalrunde von Schuman Financial im September, die von RockawayX geleitet wurde und an der sich prominente Investoren wie Lightspeed Faction, Kraken Ventures und Nexo Ventures beteiligten.

«Heute machen Finanzdienstleistungen in Euro etwa ein Drittel des globalen Marktes aus, der vom US-Dollar dominiert wird», sagte Martin Bruncko, CEO von Schuman Financial.

«Mit der Verlagerung der Finanzdienstleistungen auf die Wertschöpfungskette wird die Präsenz des Euro im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte erheblich zunehmen. Stablecoin-Zahlungen sind bereits auf dem Vormarsch, und das ist erst der Anfang.»

Erstes europäisches Unternehmen mit einer Stablecoin-Emittentenlizenz in Frankreich

Schuman Financial ist das erste europäische Unternehmen, das eine Stablecoin-Emittentenlizenz in Frankreich erhalten hat, die von der französischen Aufsichtsbehörde (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR) im Rahmen der EU-Richtlinie über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) erteilt wurde. Die Lizenz erlaubt die Ausgabe von E-Geld-Token, die an verschiedene Währungen in ganz Europa gekoppelt sind, und stärkt die regulatorische Glaubwürdigkeit von Schuman Financial.

Das EURØP-Ökosystem ist darauf ausgelegt, SEPA-Zahlungssysteme, Bankkanäle und Partnerschaften mit grossen Finanzinstituten wie der Société Générale zu integrieren.

Laut Viktor Fischer, CEO von RockawayX, adressiert der Stablecoin die steigende Nachfrage nach Euro-denominierten Vermögenswerten, die von Faktoren wie regulatorischer Klarheit, Euro-Zinsen und der zunehmenden Akzeptanz von DeFi-Plattformen profitiert.

Schuman Financial, gegründet von ehemaligen Binance Europe-Führungskräften und traditionellen Finanzexperten, baut eine Blockchain-Infrastruktur für auf Euro lautende Finanzdienstleistungen auf. (Cryptonews/mc/hfu)

Schuman Financials