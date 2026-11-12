Schweizer Banken generieren Wertschöpfung von 74,5 Milliarden Fr.

Basel – Der Schweizer Bankensektor hat im vergangenen Jahr direkt und indirekt eine Wertschöpfung von 74,5 Milliarden Franken generiert. Insgesamt waren damit rund 338’700 Vollzeitstellen verbunden, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie von BAK Economics im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) hervorgeht.

Die direkte Bruttowertschöpfung der Banken belief sich demnach 2025 auf 43,8 Milliarden Franken. Der Sektor beschäftigte umgerechnet 157’700 Vollzeitangestellte. Hinzu kamen indirekte Effekte durch den Bezug von Vorleistungen und die Konsumausgaben der Beschäftigten.

Diese lösten laut der Studie in anderen Branchen eine zusätzliche Wertschöpfung von 30,7 Milliarden Franken und rund 180’900 Vollzeitstellen aus. Der gesamte Wertschöpfungseffekt beläuft sich damit auf das 1,7-fache der direkten Wertschöpfung.

Die direkte Wertschöpfung der Banken entsprach damit laut der Studie rund 5,1 Prozent der gesamten Schweizer Bruttowertschöpfung. Unter Einbezug der indirekten Effekte in anderen Branchen belief sich der Anteil auf 8,7 Prozent. Bei den Arbeitsplätzen betrugen die entsprechenden Anteile 3,5 beziehungsweise 7,6 Prozent, jeweils gemessen in Vollzeitäquivalenten.

Wichtige Exportbranche

Auch als Exportbranche haben die Banken laut der Studie eine bedeutende Stellung: Die Ausfuhren von Bankdienstleistungen erreichten 2025 einen Wert von 24,4 Milliarden Franken. Dies entsprach 14,7 Prozent der gesamten Schweizer Dienstleistungsexporte. Eine wichtige Rolle spielt dabei die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung.

Die direkt und indirekt durch den Bankensektor ausgelösten Steuereinnahmen beliefen sich gemäss der Studie auf 16,6 Milliarden Franken. Das entsprach 9,3 Prozent der gesamten Fiskalerträge von Bund, Kantonen und Gemeinden.

Neben dem internationalen Geschäft hebt die Studie zudem die Bedeutung der Banken für die inländische Wirtschaft hervor. Insbesondere Kantonal-, Regional- und Raiffeisenbanken stellten die Grundversorgung der Bevölkerung und Unternehmen mit Zahlungsverkehrs-, Einlagen- und Kreditdienstleistungen sicher, heisst es. (awp/mc/ps)