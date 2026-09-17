theScreener-Analyse: Banken vs. Reise & Freizeit

Zug – Die Quality-Risk Matrix von theScreener zeigt, wie viele Aktien eine Reihe objektiver Kriterien für Aufwärtspotenzial und Risiko erfüllen – basierend auf historischen Daten ebenso wie auf vorausschauenden Einschätzungen.

Heute richten die Experten den Blick auf den europäischen STOXX Europe 600 Aktienindex. Die Analyse zeigt eine aussergewöhnlich grosse Kluft zwischen den einzelnen Sektoren: Banken führen unser Quality-Risk-Rating mit einem Sweet-Spot-Anteil von 86% an. Bei den Reise- und Tourismuswerten hingegen fällt keine einzige Aktie in diesen attraktiven Bereich. Eine derart ausgeprägte Differenz zwischen zwei Sektoren hat theScreener selten beobachtet.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt, was diese Kluft antreibt, welcher Sektor innerhalb des gesamten Index am stärksten gespalten ist und wie sich das Bild über alle 18 Industriegruppen hinweg darstellt. (mc/pg)