Schweizer Börse SIX mit reger Handelstätigkeit im Januar
Zürich – An der Schweizer Börse ist zu Beginn des Jahres 2026 rege gehandelt worden. Im Monat Januar legten die Umsätze in den verschiedenen Kategorien zu, vor allem die Aktivitäten mit Exchanged Trade Funds (ETF) und strukturierten Produkten verzeichneten grosses Wachstum.
Insgesamt stieg der Handelsumsatz an der SIX Swiss Exchange gegenüber dem von Feiertagen geprägten Monat Dezember um 23,1 Prozent auf 105,4 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Doch auch im Vergleich zum Januar 2025 resultierte ein Plus von 9,8 Prozent.
Der Umsatz im grössten Segment Aktien nahm zum Dezember um 14,6 Prozent auf 74,9 Milliarden Franken zu. Stark wuchsen das ETF-Segment (+85,1 Prozent auf 17,8 Milliarden) und die strukturierten Produkte (+86,6 Prozent auf 1,15 Milliarden). Mit festverzinslichen Papieren wurden 11,2 Milliarden oder 14,1 Prozent mehr umgesetzt.
Rückgang in Madrid
An der spanischen BME Exchange, die auch zur SIX gehört, ging der Handelsumsatz zum Dezember derweil um 4,7 Prozent auf 47,1 Milliarden Euro zurück. Davon gingen 34,8 Milliarden (-1,9 Prozent) auf das Konto von Aktienanlagen und 12,2 Milliarden (-11,9 Prozent) Umsatz wurden mit Festverzinslichen erzielt.
Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Madrider Börse gemessen am Handelsumsatz allerdings ein kräftiges Wachstum von 38,7 Prozent. Dieses Wachstum wurde von der Entwicklung bei den Aktien (+42,6 Prozent) getragen.
Bei der Anzahl der Abschlüsse verzeichnete die SIX gesamthaft einen Anstieg von 22,5 Prozent auf 7,27 Millionen. Die Transaktionstätigkeit in der Schweiz allein stieg um knapp ein Viertel auf 4,67 Millionen und in Spanien um ein Fünftel auf 2,59 Millionen Abschlüsse. (awp/mc/pg)