Robeco legt innovativen KI-gestützten NextGen Global Small Cap ETF auf

Rotterdam / Zürich – Robeco verkündet heute die Einführung des NextGen Global Small Cap ETF, einer aktiv verwalteten Strategie, die auf maschinellem Lernen basiert. Der ETF vereint die jahrzehntelange Erfahrung des Unternehmens im Quantitative Investing mit fortgeschrittener KITechnologie und bietet Anlegern einen datengestützten Zugang zum globalen Small-CapAktienuniversum.

Globale Small-Caps stellen eines der umfassendsten und am wenigsten effizient abgedeckten Segmente der Aktienmärkte dar. Mit Tausenden Unternehmen, einer geringeren Analystenabdeckung und einer weniger verzerrten Zusammensetzung der Indizes bietet die Anlageklasse ein lohnendes Segment für aktive Strategien. Der neue aktive ETF von Robeco nutzt maschinelles Lernen, um Chancen in diesem umfangreichen Universum zu erkennen und dynamisch zu bestimmen, welche Eigenschaften für jede einzelne Aktie wichtig sind.

Es gibt zwar mehrere aktive und passive Small-Cap-ETFs, aber diese Strategien stützen sich häufig nur auf lineare Kombinationen bekannter Faktoren, was oft bei allen Anbietern zu ähnlichen Portfolioeigenschaften führt. Der NextGen Global Small Cap ETF setzt dagegen auf maschinelles Lernen, um nicht lineare Beziehungen bei den Renditefaktoren zu erkennen. Dabei werden Wechselwirkungen höherer Ordnung zwischen den Signalen über mehrere Anlagehorizonte hinweg erfasst und die Signalgewichtung auf Aktienebene entsprechend dynamisch angepasst.

So kann die Strategie Muster aufdecken, die anderen Modellen entgehen könnten, und ein ideales Umfeld für die Erzielung von Alpha schaffen. Da selbst die fortgeschrittensten KI-Modelle ein fundiertes menschliches Urteilsvermögen erfordern, vor allem bei extremen oder unvorhersehbaren Marktbedingungen, sind die Portfoliomanager von Robeco dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die dem Modell zugrunde liegenden Annahmen weiterhin die Marktlage widerspiegeln.

Als eine in vielen Portfolios noch wenig vertretene Anlageklasse können globale Small-Caps eine wertvolle Rolle in einer breiteren Aktienallokation einnehmen. Ihre Renditefaktoren unterscheiden sich deutlich von Large-Caps, und ihre Bewertungen bieten attraktive Einstiegspunkte. Daher können SmallCaps als zuverlässige Diversifizierung in Portfolios dienen und ein Engagement in Unternehmen bieten, die sich in einer früheren Phase ihres Wachstumszyklus befinden und weniger von der globalen makroökonomischen Dynamik beeinflusst werden.

Der neueste aktive ETF ist das neueste Produkt von Robeco, das aus dem Programm NextGen Quant des Unternehmens hervorgegangen ist, einer Research-Plattform, die der schnellen Entwicklung und Erprobung innovativer quantitativer Strategien dient. Das Ende 2023 gestartete Programm NextGen Quant hat bereits mehrere kundengerechte Innovationen hervorgebracht, darunter den Dynamic Theme Machine ETF. Durch die Kombination neuer technologischer Möglichkeiten mit dem vorhandenen geistigen Eigentum von Robeco beschleunigt der Inkubator die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation, die unser bahnbrechendes Angebot im Quant Investing ergänzen.

Nick King, Head of ETFs bei Robeco kommentiert: „Mit Investitionen in Small-Caps wird anvisiert, das langfristige Renditepotenzial zu erhöhen und Diversifizierungsvorteile zu bieten. Das NextGen-QuantTeam hat ein einzigartiges KI-gestütztes Verfahren entwickelt, um Aktien aus diesem unglaublich breiten Universum auszuwählen und gleichzeitig ein diszipliniertes Risikomanagement zu betreiben. Durch das Angebot der Strategie in einen ETF ist sie effizient und für Kunden gut zugänglich.“

Mike Chen, Head of NextGen Quant bei Robeco erklärt: „Das Programm NextGen Quant setzt aktuelle Ideen in echte Anlagestrategien um, ergänzt unser bahnbrechendes Angebot und bietet unseren Kunden einen wahrlich differenzierten Ansatz. Dieser neue aktive ETF zeichnet sich dadurch aus, dass er fortgeschrittenes maschinelles Lernen auf eines der am wenigsten effizienten Marktsegmente anwendet. Mit Tausenden unzureichend erforschten Small-Caps bietet das Universum ein ideales Umfeld für eine KI-gestützte Strategie, die einen echten Mehrwert schafft.“ (Robeco/mc/ps)