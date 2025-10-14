Schweizer Pensionskassen im dritten Quartal stabil

Zürich – Schweizer Pensionskassen haben trotz globaler Unsicherheiten im Durchschnitt einen hohen Deckungsgrad. Das zeigt der vom Beratungsunternehmen WTW quartalsweise berechnete Pension Index.

Nach einem leichten Rückgang im zweiten Quartal 2025 hätten sich die Unternehmensbilanzen in Bezug auf die Pensionsverpflichtungen im dritten Quartal 2025 stabilisiert, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gemäss dem WTW Pension Index stieg der Deckungsgrad um 0,2 Prozentpunkte auf 124,4 Prozent. Sowohl die Pensionsvermögen als auch die Pensionsverpflichtungen nahmen demnach leicht zu, und zwar um 2,5 bzw. 2,3 Prozent.

Die Marktbedingungen hätten sich verbessert mit nachlassender Volatilität, gestützt durch eine Erholung der weltweiten Aktienmärkte und stabile Anleihenrenditen, hält WTW fest. Die Renditen der Pensionskassen waren entsprechend positiv. (awp/mc/ps)