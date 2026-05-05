Pensionskassen kompensieren im April Minus vom März

Zürich – Die Schweizer Pensionskassen haben sich in Sachen Performance nach einem negativen Vormonat im April wieder erholt. Auch auf Jahressicht resultiert mit dem April-Plus nun wieder eine positive Performance.

Konkret erzielten die Kassen laut Swisscanto im April eine durchschnittliche Performance von 2,3 Prozent. «Somit konnte der negative März praktisch vollständig kompensiert werden», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit liege die durchschnittliche Performance seit Anfang Jahr nun bei plus 1,8 Prozent.

Vor allem die Anlageklasse Aktien hat im April eine starke Erholung erlebt. So betrug das Plus bei «Aktien Ausland» gemäss den Swisscanto-Zahlen satte 7,7 Prozent. An zweiter Stelle folgen «Aktien Schweiz» mit 4 Prozent Zuwachs. Die schlechteste Rendite erzielten die Pensionskassen derweil in der Kategorie «Private Equity» mit einem Minus von 1,9 Prozent.

Auf Jahressicht liefen die Kategorien «Rohstoffe» (+8,9%), «Aktien Ausland» (+6,1%) und «Hedge Funds» (+5,6%) bisher am besten. Verluste hinnehmen müssen bisher im Jahr 2026 die Kategorien «Private Euqity» (-1,5%) und «Obligationen Ausland» (-1,4%). (awp/mc/ps)