Neben Crowdfunding hat das Crowdinvesting in den letzten zwei Jahren stark an Popularität zugelegt. Bei einem Crowdinvesting werden viele kleine Beträge aus der «Crowd» eingesammelt – meist aus der eigenen Community, d.h. von Kundinnen, Lieferanten, anderen Stakeholdern – um so eine grössere Finanzierungsrunde zu schaffen.

In diesem Webinar erfahren Sie, wie mycamper.ch als Startup ein erfolgreiches Crowdinvesting abgeschlossen hat. Michele Matt, der Gründer, kann wertvolle Tipps weitergeben.

Weitere Informationen und Anmeldung…