Schwyzer Kantonalbank schreibt 2025 tieferen Gewinn

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat im vergangenen Geschäftsjahr das anspruchsvolle Umfeld und das gesunkene Zinsniveau zu spüren bekommen und einen tieferen Gewinn geschrieben. An den Kanton wird die Bank etwas weniger Geld abliefern als noch im Jahr davor.

Der Gewinn der SZKB sank 2025 unter dem Strich um 4,3 Prozent auf 84,5 Millionen Franken, wie das Staatsinstitut am Donnerstag mitteilte. Noch deutlicher war der Rückgang beim Geschäftserfolg, der das operative Ergebnis widerspiegelt: Er lag mit 137,9 Millionen Franken um 8,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Bank habe damit nicht an die Rekordergebnisse der letzten beiden Jahre anknüpfen können, heisst es in der Mitteilung.

Der Kanton Schwyz soll nun eine Gesamtablieferung von 56,4 Millionen Franken erhalten nach 57,3 Millionen Franken im Vorjahr. Damit leiste die Bank erneut einen bedeutenden Beitrag für den Kanton und die Bevölkerung, betont die SZKB.

Deutlicher höherer Zinsaufwand

Im Zinsengeschäft ging der Nettoerfolg um 11 Prozent auf 166,6 Millionen Franken zurück. Die Senkung des Leitzinses durch die Schweizerische Nationalbank habe zu deutlich niedrigeren Zinserträgen auf der Aktivseite der Bilanz geführt, was durch die Entlastung der Passivzinsen nicht vollständig ausgeglichen werden konnte, so die SZKB. Im zweiten Halbjahr habe die Bank dann ihre Refinanzierungsstrategie angepasst.

Klar höher fiel der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft aus (+15,4 Prozent auf 72,0 Millionen). Das Depotvermögen profitierte von Neugeldzuflüssen sowie positiven Marktentwicklungen und stieg per Ende 2025 auf einen neuen Höchststand von 12,5 Milliarden Franken. Dagegen blieb der Erfolg aus dem Handelsgeschäft (-10,1 Prozent auf 44,3 Millionen) hinter dem Vorjahresniveau zurück.

Der Geschäftsaufwand blieb mit 133,8 Millionen Franken (+0,1 Prozent) dagegen praktisch stabil. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis weist mit 46,0 Prozent (Vorjahr 42,9 Prozent) trotz einer weiteren Verschlechterung weiterhin auf eine hohe operative Effizienz hin.

Tieferer Deckungsgrad

Die Bilanzsumme der Kantonalbank lag Ende 2025 mit 24,2 Milliarden Franken um 1,0 Prozent über dem Vorjahr. Die Kundenausleihungen stiegen dabei um 2,7 Prozent auf 19,4 Milliarden Franken.

Dagegen nahmen die Kundengelder insgesamt leicht ab (-0,1 Prozent auf 16,8 Milliarden), was zu einem leicht tieferen Deckungsgrad der Kundenausleihungen durch die Kundengelder führte.

2026 solides Geschäft erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die SZKB einen «soliden» Geschäftsgang und einen Geschäftserfolg auf dem Niveau von 2025. Mit dem Abschluss der laufenden Strategieperiode seien wichtige Grundlagen für die Weiterentwicklung der Bank gelegt worden, heisst es.

Auf der Ertragsseite erwarte die Bank einen steigenden Bruttozinserfolg sowie einen höheren Ertrag im Anlagegeschäft. Die Prognoseunsicherheit bleibt aufgrund externer Faktoren jedoch weiterhin hoch. (awp/mc/ps)