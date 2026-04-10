Einkaufspreise trüben die Stimmung bei Schwyzer KMU

Schwyz – Die aktuelle PMI-Studie vom Amt für Wirtschaft des Kantons Schwyz und der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) zeigt: Der Industriesektor spürt die erhöhte Unsicherheit bezüglich der Energiepreise, die Stimmung hat sich jedoch leicht verbessert. Im Dienstleistungssektor hat sich das Tempo deutlich verlangsamt. Im Vergleich zur Entwicklung auf Landesebene fällt die Schwyzer Konjunktur in beiden Sektoren klar schwächer aus.

Der PMI Kanton Schwyz, 1. Quartal 2026, in Kürze:

Industrie

Stagnationstendenzen nach wie vor ersichtlich.

Auftragsbestand wächst wieder.

Beschäftigung weiterhin leicht rückläufig.

Dienstleistungen

Weniger Neuaufträge, Auftragsbestand stagniert.

Preiswachstum setzt sich fort.

Schwächere Konjunktur als auf Landesebene.

Download PMI SZ 2026/Q1 (pdf)

Industrie – Nahost-Konflikt verteuert Einkauf

Die Schwyzer Industrie wuchs im ersten Quartal leicht. Der Auftragsbestand hat zugenommen, die Produktion ist jedoch leicht zurückgegangen. Die geringere Einkaufsmenge ist Ausdruck eines geringeren Optimismus und hängt wohl auch mit deutlich höheren Einkaufspreisen zusammen. Vereinzelt nennen die KMU höhere Energiepreise und die Eskalation in Nahost als Auslöser. Die Lieferfristen haben sich weiter verlängert. Neben Lieferengpässen ist dies ein Anzeichen einer intakten Nachfrage. Während der Lagerbestand von Rohmaterial angestiegen ist, lagern die KMU weniger Fertigprodukte.

Dienstleistungen – Dynamik ausgebremst

Nachdem die Dienstleistungskonjunktur während zwei Jahren erfreuliche Wachstumsraten verzeichnet hatte, steckt der Sektor nun in einer Stagnation. Die Abkühlung basiert auf einer Trendwende bei den Neuaufträgen. Die erhöhte Unsicherheit dürfte dafür verantwortlich sein. Der Auftragsbestand wuchs nur noch leicht. Die Indizes für Produktion und Beschäftigung befinden sich auf ähnlichem Niveau. Die Produktion ist deutlich schwächer gewachsen als im Vorquartal. Die Preise sind weiter gestiegen, wobei die Einkaufspreise ein weiteres Mal stärker gestiegen sind als die Verkaufspreise. Weiterhin bauen die KMU ihre Beschäftigung aus. (SZKB/mc/ps)