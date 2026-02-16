ScyAI sammelt 2 Millionen Euro ein, um KI-gestützte Risikoinformationen für Immobilien- und Versicherungsteams bereitzustellen

Zürich – Das in Zürich ansässige PropTech-Startup ScyAI hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen Euro abgeschlossen, um seine Lösung weiterzuentwickeln, mit der Unternehmen mit großen Immobilienportfolios Zugang zu KI-gestützten Risikoinformationen erhalten.

Die Finanzierungsrunde wurde von AENU angeführt und von PT1 mitgeleitet. Ausserdem beteiligten sich Gründer von Einhorn-Unternehmen wie David Helgason (Unity), Maex Ament und Philip Stehlik (Taulia, Centrifuge), die über Anti Ordinary Ventures investierten, sowie Bela Lainck, Robert Levenhagen, Christoph Aufmhof und Stefanie Gerhart über die Angel-Investoren-Allianz better ventures.

„Physische Risiken werden für Unternehmen zu einem zentralen operativen und finanziellen Thema“, sagt Bernhard Rannegger, Gründer und CEO von ScyAI. „Unsere Mission ist es, diese Risiken messbar, verständlich und kontrollierbar zu machen – damit Risikomanagement- und Versicherungsteams in Unternehmen bessere Entscheidungen treffen können und sich von einer Kostenstelle zu einem strategischen Kapitalverwalter entwickeln.“

Die Finanzierungsrunde von ScyAI, deren Schwerpunkt auf KI-gestützten Risikoinformationen für grosse Vermögensportfolios und Versicherungsteams liegt, passt zu diesem Trend, dass Kapital die digitale Transformation im Bereich Immobilienrisiken und Vermögensverwaltung unterstützt.

„Wir freuen uns, ScyAI bei der Entwicklung der nächsten Generation von KI-basiertem Risikomanagement zu unterstützen. Die Kombination aus starkem technischem Ehrgeiz, klarem Kunden-ROI und einem riesigen globalen Markt macht dies zu einer überzeugenden Gelegenheit“, sagt Robert Stoecker, Partner bei AENU.

ScyAI wurde 2025 von einem Team aus Versicherungs- und Risikotechnikexperten gegründet: CEO Bernhard Rannegger war sechs Jahre lang im Technologie- und Produktmanagement bei Swiss Re tätig, wo er KI-Risikomodelle entwickelte und ein Joint Venture mit Palantir aufbaute, das auf über 50 Unternehmenskunden (darunter Siemens, Petronas und Maersk) angewachsen ist. Als Leiter des Bereichs Risiko und Versicherung KI bringt Alex Sidorenko mehr als 20 Jahre Erfahrung im Risikomanagement und Versicherungsmanagement mit, unter anderem bei Deloitte, PwC und EuroChem und zuletzt als Group Head of Insurance & Risk bei Serra Verde.

Die Plattform von ScyAI erstellt quantifizierte, überprüfbare Risikoprofile, indem sie Betriebsdaten mit externen Gefahrenmodellen kombiniert. So können Unternehmen ihre spezifische Risikoqualität anhand derselben und weiterer Kennzahlen nachweisen, auf die sich auch Versicherer stützen.

„ Wir freuen uns, an der Pre-Seed-Finanzierungsrunde von ScyAI teilzunehmen, da Klimarisiken zunehmend Einfluss darauf haben, wie Sachwerte versichert und verwaltet werden. ScyAI ermöglicht es Unternehmen, Klimarisiken präzise zu quantifizieren und bietet damit eine wichtige Infrastruktur für eine widerstandsfähigere gebaute Umwelt. Die aussergewöhnliche Gründer-Markt-Passung des Teams bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass es in der Lage ist, diese aufstrebende Kategorie anzuführen“, sagt Fabian König, Investment Manager bei PT1.

Frühe Anwender dieser Methodik berichten von Prämienreduzierungen von 30 bis 50 % – was für Unternehmen mit umfangreichen Versicherungsprogrammen Einsparungen in siebenstelliger Höhe bedeutet –, während gleichzeitig die Deckungssummen erhöht und Deckungslücken geschlossen werden. Diese Einsparungen fliessen dann in Investitionen in die physische Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Kreislauf entsteht, in dem ein besseres Risikomanagement messbare Renditen generiert.

ScyAI wurde für Unternehmen mit umfangreicher physischer Infrastruktur entwickelt und adressiert sowohl die Herausforderungen hinsichtlich der Erschwinglichkeit als auch der Angemessenheit, die die heutige Schutzlücke verursachen.

„ScyAI verfügt über etwas, das in dieser Kategorie selten ist: echte Versicherungs-DNA plus Produktlieferung. Das Team entwickelt kein weiteres Klimaanalyse-Tool, sondern Entscheidungshilfen, die in Risiko- und Versicherungsteams wirklich funktionieren. Genau deshalb glauben wir, dass ScyAI hier neue Massstäbe setzen und den Markt prägen kann“, sagt Tina Dreimann, Gründerin und Geschäftsführerin von better ventures. (EU-Startups/mc/hfu)

ScyAI