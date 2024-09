SDG-Scores von Robeco auf Bloomberg Terminal abrufbar

Rotterdam / Zürich – Robeco verkündet, dass seine SDG-Scores jetzt über das Bloomberg Terminal abrufbar sind. Diese bedeutende Entwicklung ist Teil der Sustainable Investing (SI) Open Access Initiative von Robeco, die 2022 ins Leben gerufen wurde und über die Robeco kostenlose Einblicke in die individuellen SDG-Scores von über 30’000 Unternehmen bietet.

Robeco gehört seit über 25 Jahren zu den führenden Anbietern im Bereich Sustainable Investing und setzt sich stark dafür ein, die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Anlageprozesse zu integrieren. Mit den SDG-Scores von Robeco, die auf einem robusten und transparenten Framework beruhen, wird gemessen, in welchem Ausmass Unternehmen positiv oder negativ zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. Diese Scores sind für die auf die SDGs ausgerichteten Anleihen-, Aktien- und Indexstrategien von Robeco wichtig. Über Bloomberg Terminal kann nun ein breiteres Publikum diese Daten nutzen, um die Performance von Unternehmen im Zusammenhang mit den SDGs zu bewerten.

Patricia Torres, Global Head of Sustainable Finance Solutions bei Bloomberg kommentiert: „Da die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagestrategien weiter steigt, ist der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten für Anleger, die ihre Portfolios an den Zielen für nachhaltige Entwicklung ausrichten wollen, unerlässlich. Durch die Integration der SDG-Scores von Robeco in Bloomberg Terminal bieten wir unseren Nutzenden wichtige Einblicke, um die Auswirkungen ihrer Investitionen auf ihre Nachhaltigkeitsziele zu bewerten. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, die Finanzwelt mit den nötigen Instrumenten auszustatten, um fundierte Entscheidungen zu treffen und eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“

Carola van Lamoen, Head of Sustainable Investing bei Robeco bemerkt: „Die Qualität und Zugänglichkeit von Daten gehören heute zu den dringlichsten Herausforderungen im Bereich Sustainable Investing. Wir sind stolz darauf, unsere SI Open Access Initiative zu erweitern, indem wir unsere SDG-Scores über Bloomberg Terminal zur Verfügung stellen. Diese Initiative erhöht nicht nur die Transparenz, sondern bietet den Anlegern auch die Möglichkeit, fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage der Wesentlichkeit der Auswirkungen zu treffen, d. h. wie die Unternehmen zur Gesellschaft und zur Natur beitragen und nicht nur zu ihrem finanziellen Ergebnis.“

Nutzende von Bloomberg Terminal können die SDG-Scores von Robeco mit der Funktion {ESGD ROBECO} abrufen. Dieser Bildschirm zeigt alle Felder, die für eine Reihe von Funktionen zur Verfügung stehen, darunter W für die Überwachung in Arbeitsblättern und das Excel-Add-In (DAPI) für die Integration in eigene Modelle. Um ein Beispiel für die Erstellung eines Arbeitsblatts mit allen SDGScores von Robeco zu sehen, führen Sie {WSL ROBECO} aus.

SDG-Framework

Das SDG-Framework von Robeco ist ein leistungsfähiges Instrument zur systematischen Evaluierung von Unternehmen nach ihrer Ausrichtung auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und Unterziele. Aus dieser Bewertung ergibt sich für jedes Unternehmen ein SDG-Gesamtscore. Die Scores stellen Anlegern einen zukunftsorientierten Überblick bereit und helfen ihnen, ihre Anlagen mit ihren Werten und der globalen Nachhaltigkeitsagenda in Einklang zu bringen. Durch die Nutzung dieser Daten können Anleger positive Veränderungen vorantreiben, Unternehmen unterstützen, die sich mit ökologischen und sozialen Fragen befassen, Risiken verringern und Chancen erkennen. (Robeco/mc/ps)