SEBA Bank «Digital Startup of the Year» der Aite Group

Zug – Die SEBA Bank, eine von der FINMA lizenzierte Schweizer Bank, die eine nahtlose, sichere und einfach zu bedienende Brücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten bietet, wurde heute als stolzer Gewinner der Aite Group’s 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Awards in der Kategorie «Digital Startup of the Year» ausgezeichnet.

Die Aite Group zeichnet innovative Finanzinstitute aus, die Best-in-Class-Initiativen nutzen, und feiert die besten und klügsten Finanzdienstleister der Branche. Die Gewinner und die Auszeichnungen werden während des Aite Group’s Digital Innovation in Wealth Management Forum präsentiert, das am 17. Juli 2021 virtuell stattfindet.

Führend in Automatisierung und Effektivität

Das Preisverleihungsprogramm würdigt Innovationen von Wealth-Management-Firmen, die Technologie nutzen, um den Status quo zu übertreffen. Die Preisträger sind führend in der Branche, indem sie neue Produkte, Fähigkeiten, Automatisierungs- und Effektivitätsgrade identifizieren und implementieren, die die Branche einen Schritt näher an die nächste Generation von Finanzdienstleistungen bringen. Sie sind die Wealth-Management-Firmen, unabhängig von ihrer GröSQS e, denen andere folgen werden.

«Die diesjährigen Impact Innovation Awards zeigen deutlich, dass Vermögensverwaltungsfirmen weltweit in den letzten 18 Monaten in allen Bereichen der digitalen Kundenansprache enorme Fortschritte gemacht haben», sagt Alois Pirker, Research Director der Aite Group. «Die digitale Überlegenheit hat es führenden Firmen ermöglicht, in Zeiten sozialer Distanzierung nicht nur mit ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, sondern auch ihre Geschäftsmodelle zu transformieren, das Angebot an Kundenservices zu erweitern und neue Kundensegmente zu erreichen.»

Globales Expertengremium wählte Gewinner

Ein globales Gremium aus sechs externen Experten für digitales Wealth Management wählte den Gewinner anhand der folgenden Kriterien aus:

Innovationsgrad und Wettbewerbsvorteil

Marktbedarfsanalyse

Auswirkungen auf das Kundenerlebnis und auf die betriebliche Effizienz des Kunden

Höhe der neuen Umsatzmöglichkeiten für das Unternehmen

Auswirkungen auf Kundenbindung und Neukundengewinnung

Grad der Skalierbarkeit über den Kundenstamm

Zukünftiger Fahrplan

„Die Auszeichnung «Digitales Startup des Jahres» ist ein Beweis dafür, dass die SEBA Bank über ein engagiertes, erfahrenes und hochinnovatives Team verfügt. Die SEBA Bank ist sehr stolz darauf, dass ihre Errungenschaften und Leistungen gewürdigt wurden, und wir möchten uns bei unseren Kunden und Partnern herzlich für ihr Vertrauen bedanken. Nicht zuletzt möchten wir uns bei allen unseren Mitarbeitern bedanken: Ihr Engagement und ihre Kompetenz haben diese stolze Leistung möglich gemacht.“ kommentiert SEBA CEO Guido Bühler den Gewinn der Auszeichnung. (SEBA/Mc/hfu)