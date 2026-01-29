seed+speed Ventures legt 90 Millionen EUR für neuen KI-Fonds auf

Berlin – Der Berliner Frühphasenfonds seed+speed Ventures von Carsten Maschmeyer und Alexander Kölpin hat sein Fundraising mit 90 Millionen Euro abgeschlossen. Die ursprüngliche Plan- und Zielgrösse für diesen dritten Fonds waren 30 Millionen. Der Zielgrösse, der Hard Cap, wurde mit Zustimmung der Investoren zweimal erhöht. seed+speed III wird in europäische B2B- und Enterprise-Software-Unternehmen in der Pre-Seed und Seed-Phase investieren, mit initialen Investments zwischen 500.000 – 1,5 Millionen EUR, wobei für jedes Startup mehrere Millionen an Folgekapital bereitgestellt werden können.

Mit dem neuen Fonds will sich seed+speed Ventures auf die sichere Einführung und Verwendung von KI im Unternehmensalltag konzentrieren – von Security, Datenschutz und Governance bis hin zu Qualität, Kostenkontrolle und messbarer Produktivität. Zu den Investoren gehören institutionelle Investoren wie Banken und Stiftungen, Mediengruppen, Family Offices, Industrie Holdings, Professionals aus dem Legal- und Tax-Bereich, Real Estate Unternehmer sowie vermögende Privatpersonen.

Carsten Maschmeyer, Managing Partner von seed+speed Ventures: „Wenn Europa im globalen KI-Wettbewerb bestehen will, müssen wir dringend Innovation fördern. Wir glauben fest an KI aus Europa. Es gibt hier starke, innovative Gründer mit Erfindergeist und Technologie auf Weltklasse-Niveau. Was leider oft fehlt, ist die Power, daraus grosse Unternehmen zu bauen und dabei helfen wir. Besonders stolz macht uns, dass sich mehrere erfolgreiche Gründer aus den ersten beiden seed+speed Fonds nach ihren Exits mittlerweile als Investoren beteiligt haben. Das ist ein starkes Vertrauenssignal.“

Alexander Kölpin, Managing Partner von seed+speed Ventures: „Die Frage ist längst nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen, sondern wie, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir investieren in Pre-Seed- und Seed-Teams, die KI als Kerntechnologie entwickeln oder in Unternehmen, die Tools liefern, um KI sicher und wirksam zu nutzen. Mit 90 Millionen Euro haben wir ein schlagkräftiges Early-Stage-Vehikel für Enterprise-KI in Europa geschaffen. Wir investieren bewusst früh in Gründerteams und helfen beim weiteren Fundraising, beim Go-to-Market und beim Skalieren durch Sales, damit aus europäischer Technologie Lösungen entstehen, die international Massstäbe setzen.“

seed+speed Ventures als Lead-Investor mit größeren Investmenttickets

Im Fokus der Investmentstrategie stehen europäische Startups in der Pre-Seed bis Seed-Phase, die einen KI-Bezug haben, d.h. die entweder selbst eine KI für B2B- und Enterprise-Software-Unternehmen geschaffen haben oder ein Tool entwickelt haben, um externe KI sicherer und effizienter in den Unternehmen zu implementieren. Mit der Fondsgröße von 90 Millionen EUR investiert das seed+speed Team nun auch größere Tickets und kann agiler in einer Lead- und Co-Lead-Position sowie Follow-Investor-Position investieren. seed+speed unterstützt die Portfolio-Startups insbesondere beim

Aufbau skalierbarer Go-to-Market-Strukturen in Europa und stellt den Gründern ein dediziertes Support-Team für Vertrieb, PR, Marketing sowie Social Media zur Seite. Pro Jahr plant seed+speed Investments in sieben bis neun neue Startups.

Fonds I und II konzentrierten sich auf Startups aus dem deutschsprachigen Raum. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Unternehmen des seed+speed-Portfolios gehören: Prezise.ai (Exit), Finanzguru, pliant, Kertos, Prewave, Enginsight und Orderlion. Im Sommer 2024 begann das Fundraising für seed+speed III. Der neue Fonds öffnet sich erstmalig für europäische Startups außerhalb des DACH-Raums.

Seitdem hat das Investmentteam bereits in 13 Startups investiert, darunter:

Orq.ai mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) ist eine Generative-AI-Collaboration/LLMOps-Plattform, die Teams dabei hilft, AI-Agents sicher zu entwickeln, zu testen, auszurollen und im Betrieb zu überwachen. Im Dezember 2025 hat Orq.ai eine €5 Mio. Seed-Runde abgeschlossen.

mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) ist eine Generative-AI-Collaboration/LLMOps-Plattform, die Teams dabei hilft, AI-Agents sicher zu entwickeln, zu testen, auszurollen und im Betrieb zu überwachen. Im Dezember 2025 hat Orq.ai eine €5 Mio. Seed-Runde abgeschlossen. RIIICO mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland) ist eine KI-basierte Softwareplattform, die Industrieunternehmen dabei hilft, ihre bestehenden Fabriken digital als 3D-Modell abzubilden, um Umbaumaßnahmen für Fabrikerweiterungen, neue Produktlinien etc. 4-Mal schneller und flexibler zu realisieren als bisher. Zu den Kunden zählen u.a. bereits namenhafte Autohersteller. Im Juni 2025 hat RIIICO $5 Mio. Seed geraised.

mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland) ist eine KI-basierte Softwareplattform, die Industrieunternehmen dabei hilft, ihre bestehenden Fabriken digital als 3D-Modell abzubilden, um Umbaumaßnahmen für Fabrikerweiterungen, neue Produktlinien etc. 4-Mal schneller und flexibler zu realisieren als bisher. Zu den Kunden zählen u.a. bereits namenhafte Autohersteller. Im Juni 2025 hat RIIICO $5 Mio. Seed geraised. Optimuse mit Sitz in Wien (Österreich) ist eine AI-Plattform für Gebäude-Engineering, Sanierung und Betrieb, die Planern von Neu- und Bestandsgebäuden früh zeigt, welche technischen Optionen Kosten und Emissionen am stärksten senken. Am 1. Oktober 2025 hat Optimuse eine €4 Mio. Seed-Runde abgeschlossen.

mit Sitz in Wien (Österreich) ist eine AI-Plattform für Gebäude-Engineering, Sanierung und Betrieb, die Planern von Neu- und Bestandsgebäuden früh zeigt, welche technischen Optionen Kosten und Emissionen am stärksten senken. Am 1. Oktober 2025 hat Optimuse eine €4 Mio. Seed-Runde abgeschlossen. Eleven Dynamics mit Sitz in Solothurn (Schweiz) ist ein Anbieter für automatisierte Inline-Messtechnik/Qualitätssicherung in der Fertigung, wodurch Unternehmen Zykluszeiten senken und Qualität hochfahren. Kunden sind BMW, Audi und Sauber Motorsport. Im Februar 2025 hat Eleven Dynamics eine CHF 3,5 Mio. Seed+-Finanzierung erhalten.

