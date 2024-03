Selma Finance: Finanzberatung durch KI

Zürich – Nach monatelanger Planung und Testphase berät Selma Finance seit einigen Tagen ihre Kundinnen und Kunden auch mit künstlicher Intelligenz. Mit Selma erhalten Nutzende neben massgeschneiderten Investment- und 3a-Portfolios nun auch eine persönliche Finanzberatung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.

Wie soll ich mit dem Investieren starten? Wie kann ich mein Vermögen optimieren? Wie viel von meinem Ersparten kann ich investieren? Solche Fragen konnten bisher in erster Linie im Austausch mit Vermögensberatern geklärt werden. Ab jetzt können sich Kunden von Selma Finance mit ihren Anliegen direkt an die Selma AI wenden – eine künstliche Intelligenz (KI), die die persönliche Finanzsituation in Echtzeit analysiert und individuelle Lösungen ausarbeitet.

KI statt menschlicher Austausch?

“Persönliche Finanzberatung ist in der Schweiz bisher sehr teuer oder nur für Personen mit grossem Vermögen zugänglich”, so Patrik Schär, CEO von Selma Finance. Mit Selmas AI erhalten Nutzende nun detaillierte Antworten auf ihre persönlichen Anliegen respektive ihre finanzielle Situation zu einem Bruchteil der bisher üblichen Kosten. Sehr komplexe Fragen, die bisher detaillierte Analysen der individuellen Situation erforderten, können nun an die KI ausgelagert werden.

“In den letzten Jahren kam es in der Finanzbranche immer mehr zu Überschneidungen zwischen Mensch und Maschine”, so Schär. Die aktuelle Entwicklung zeigt: Digitale Lösungen gewinnen an Bedeutung, da sie nicht nur effizient und kostengünstig sind, sondern einige bereits heute individualisierte Anlagestrategien bieten, welche bisher nur durch persönliche Beratung möglich waren.

«Mit der Einführung von Selma AI setzen wir den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung unserer Vision: persönliche Finanzberatung für alle zugänglich und erschwinglich machen. Dies reicht von der Finanzplanung im Berufsleben bis zur detaillierten Pensionierungsplanung, die komplett über die KI-Beratung angeboten werden kann», erklärt Patrik Schär.

Datenschutz an erster Stelle

Die Entwicklerinnen und Entwickler haben Selma AI so programmiert, dass die künstliche Intelligenz detaillierte Einblicke in die Finanzen liefert und mit genauen Analysen Problemfelder ausfindig macht. Dabei stützen sich die Ratschläge von Selma AI jeweils immer auf die anonymisierten Finanzdaten der jeweiligen Userin oder des jeweiligen Users. Dazu nutzt Selma ein Large Language Model (LLM) von OpenAI, sodass Selma AI einer menschlichen Interaktion sehr nahe kommt.

Einen besonderen Fokus legt Selma auf den Datenschutz. Die künstliche Intelligenz nutzt nur so viele Daten, wie für eine umfassende Analyse und Lösungserarbeitung wirklich notwendig ist. Die Datenweitergabe an OpenAI erfolgt pseudonymisiert und in aggregierten Datensätzen, sodass OpenAI keine Rückschlüsse auf die Identität der User ziehen kann. (mc/pg)