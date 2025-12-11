SensorX Solutions sichert sich Pre-Seed-Finanzierung von fast 500’000 Franken

Sarnen – SensorX Solutions, Entwickler der Methan-Detektionsplattform FluX Multi, hat sich eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von fast 0,5 Millionen Schweizer Franken gesichert, um sein Wachstum voranzutreiben. Mit neuen Kunden in ganz Europa, die seine fortschrittlichen Technologien zur Erdgasleckageerkennung einsetzen, ist das Startup für ein starkes Wachstum im Jahr 2026 gut aufgestellt.

SensorX Solutions entwickelt intelligente Gasdetektionssysteme, mit denen Industrieunternehmen Methan- und andere Treibhausgasemissionen erkennen und reduzieren können. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, FluX Multi, ist ein auf der Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) basierendes Methandetektionssystem, das für den vielseitigen Einsatz entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht Inspektionen zu Fuss, mit dem Auto oder per Drohne sowie eine kontinuierliche Überwachung rund um die Uhr und bietet Gasnetzbetreibern ein einheitliches Tool, um die immer strengeren gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Hardwaresysteme sind mit der X-Cloud-Software-Suite verbunden, die Datenspeicherung, Visualisierung, KI-basierte Leckagemessung und weitere Einblicke zur Unterstützung der Entscheidungsfindung bietet.

Diese Lösung und ihre Vielseitigkeit sind besonders relevant im Hinblick auf die EU-Methanverordnung, die dieses Jahr in Kraft getreten ist. Gemäß dieser neuen Verordnung müssen europäische Gasunternehmen die Methanemissionen in ihrer gesamten Infrastruktur drastisch reduzieren. Sie benötigen daher Überwachungssysteme, die Lecks nicht nur erkennen, sondern auch mit hoher Genauigkeit quantifizieren. Die TDLAS-Technologie von SensorX ermöglicht die präzise Messung selbst sehr geringer Methankonzentrationen und versetzt Betreiber in die Lage, Lecks zu finden und zu beheben, bevor sie eskalieren.

„Gasversorger stehen unter Druck, Emissionen schnell und kostengünstig zu reduzieren“, sagt Sanket Bhatia, Gründungs-CEO von SensorX. „Der FluX Multi bietet eine zukunftssichere Plattform, mit der sie die Verordnung einhalten und gleichzeitig ihre betriebliche Effizienz deutlich verbessern können.“

Mit vier kommerziell erhältlichen Produkten in seinem Sortiment hat das Unternehmen mehrere Original Equipment Manufacturer (OEM)-Kunden unterstützt, darunter große Versorgungsunternehmen und globale Inspektionsdienstleister aus drei Kontinenten. Das wachsende Vertrauen der Kunden hat zum Umsatzwachstum von SensorX beigetragen.

Um seine nächste Wachstumsphase zu beschleunigen, hat Sensorx neue Finanzmittel für seine Pre-Seed-Investitionsrunde von Investoren erhalten, darunter Fachleute mit Branchen- und Fachkenntnissen sowie strategische Technologieinvestoren. Die Erlöse werden verwendet, um die Engineering-, Produktions- und Kundenerfolgskapazitäten von SensorX im Zuge der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit zu erweitern. Das Unternehmen möchte sich als globaler Anbieter von intelligenten Lösungen zur Überwachung von Treibhausgasen etablieren und dabei nicht nur die Methanerkennung, sondern auch die umfassenderen Anforderungen des Emissionsmanagements in der Industrie und im Energiesektor berücksichtigen. (startupticker/mc/hfu)

