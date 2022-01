Serge Laville wird neuer CFO von Valiant

Bern – Serge Laville, bisheriger Leiter der Abteilung Accounting/Controlling und seit November 2021 CFO ad interim, wird per 1. Februar 2022 Nachfolger von Hanspeter Kaspar als Leiter Finanzen und Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant.

Laville arbeitet seit 2011 bei Valiant als Leiter Accounting/Controlling und stellvertretender CFO. Vorgängig war er während acht Jahren in verschiedenen Funktionen bei PricewaterhouseCoopers im In- und Ausland beschäftigt. 2003 erlangte er an der Fachhochschule Neuchâtel das Diplom Betriebsökonom FH, 2006 absolviert er an der EXPERTsuisse die Ausbildung zum Diplomierten Wirtschaftsprüfer. (mc/pg)