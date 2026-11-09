SGKB investment views: Wahl-Nachbeben auf dem Finanzmarkt

Schlagzeilen, wie viel Wert durch den Absturz eines grossen KI-Titels oder durch den Rückgang des Nasdaq um 5% «vernichtet» worden ist, wurden in den letzten Tagen inflationär verbreitet. Schlagzeilen, wie viel Wert «geschaffen» wurde, als der Nasdaq von Ende Juli bis Mitte Oktober um 15% gestiegen ist, sucht man dagegen vergebens. Übrigens: Der Nasdaq ist aktuell in etwa auf dem gleichen Stand wie Ende Juli. Dass sich die Finanzmärkte nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen neu orientieren, ist normal. Dass die Sektoren, die von der freien Hand der Republikaner und von der bevorzugten Behandlung durch Trump profitiert haben, kritischer gesehen werden, überrascht auch nicht. Überraschender ist mehr, dass die Neuorientierung erst am Donnerstag und nicht schon am Mittwoch stattfand. Dieser Prozess wird noch ein paar Tage oder sogar Wochen anhalten und Unsicherheit und Schwankungen in die Märkte bringen. Am Ende werden die Investoren ihre Positionen aufgrund der wirtschaftlichen Aussichten der Gesamtwirtschaft, der einzelnen Sektoren und der verschiedenen Firmen aber neu sortiert haben.

von Thomas Stucki, CIO St. Galler Kantonalbank

Der lokale Widerstand gegen neue Datenzentren wird anhalten. Man hört allerdings nur von den Vorhaben, gegen die der Widerstand öffentlich gemacht wird. Der Bau neuer Zentren wird nicht zum Erliegen kommen. Schwerwiegender ist, dass die Finanzierung der KI-Investitionen über den Kapitalmarkt oder über Private Debt-Konstrukte sehr teuer geworden ist, vor allem für kleinere und spezialisierte Unternehmen. Dennoch wird der zunehmende Einfluss von KI und die damit verbundenen Investitionen nicht verschwinden. Solange die grossen KI-Konzerne die höheren Kosten über die Preise ihrer Produkte weitergeben können, werden ihre Gewinne weiter sprudeln.

Solide Wirtschaft dank gutem Arbeitsmarkt

Für die Aktienmärkte ist wichtiger, dass die Wirtschaft wächst, insbesondere die US-Wirtschaft. Die KI-Investitionen tragen einen wesentlichen Teil dazu bei. Das Wachstum der US-Wirtschaft aber auf den Bau von Datenzentren zu reduzieren, wird der amerikanischen Wirtschaft nicht gerecht. Der private Konsum ist im dritten Quartal um 3.8% annualisiert gewachsen und bleibt trotz hohen Preisen ein stabiler Treiber. Die Basis dafür ist ein Arbeitsmarkt, der allen Unkenrufen zum Trotz solide ist und den Leuten ein gutes Einkommen einbringt. Die Zahl der Personen, die freiwillig ihren Job gewechselt haben, ist zuletzt wieder angestiegen. Die Nachfrage nach Personal ist offensichtlich vorhanden und wer freiwillig den Job wechselt, dürfte in der Regel auch mehr verdienen.

Entspannung bei den Zinsen

Die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen sind wieder gefallen, beim 30-jährigen Bond von 5.70% auf 5.26%. «Affordability» war sowohl bei der Wahl von Trump zum Präsidenten 2024 wie auch bei den Zwischenwahlen das wichtigste Thema. Wer 2028 eine Chance haben will, muss glaubwürdig vertreten, dass er sich dieser Sorge der Leute angenommen hat. Der Druck auf Trump wird zunehmen, die Lage im Iran zu entspannen und die Zölle zu reduzieren, zumindest gegenüber Kanada und im Agrarbereich. Dass sich der Präsident dagegen wehren wird ist klar. Sein Einfluss wird aber schwinden, je näher das Ende seiner Amtszeit kommt. Der Inflationsdruck wird abnehmen und damit auch die Notwendigkeit für die Fed, die Zinsen markant zu erhöhen. Ich gehe davon aus, dass eine zusätzliche Zinserhöhung genügen wird.

An den Aktien kommt man nicht vorbei

Kursschwankungen, auch grössere, sind ein Teil des Aktienmarktes – genauso wie Übertreibungen nach oben und nach unten. Man kann versuchen, diese auszunützen, und als Day-Trader zu agieren. Vielleicht ist man damit erfolgreich. Erfolgsversprechender ist, auf der Basis eines breit diversifizierten Kernportfolios mit Aktien am Wachstum der Weltwirtschaft teilzuhaben. Mit einem Teil des Portfolios lohnt es sich zudem, sich bei den grossen Bewegungen im Markt antizyklisch zu verhalten, sei es über Einzeltitel oder Sektor-ETF. (SGKB/mc/pg)