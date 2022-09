Simon Tribelhorn verstärkt Timber Finance als Senior Advisor

Zürich – Simon Tribelhorn ist Anwalt mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Banken, Kapitalmarkt sowie internationale und europäische Finanzmarktregulierung. Hauptberuflich bleibt Tribelhorn weiterhin, wie in den letzten 10 Jahren, Geschäftsführer des Liechtensteinischen Bankenverbandes. Seine Passion sind nachhaltige Geldanlagen sowie Digitalisierungsthemen.

Tribelhorn verfügt über ein grosses Beziehungsnetz in Politik, Wirtschaft und Medien, insbesondere in der Schweiz, den deutschsprachigen Nachbarländern, den UK und Brüssel. Er engagiert sich nebenamtlich in verschiedenen Gremien von Organisationen, Stiftungen und Startups.

Simon Tribelhorn: «Die Timber Finance Initiative leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung von Sustainable Finance Produkten für die Wald- und Holzindustrie. Ich freue mich, diese Arbeit mit Zeit, Engagement und viel Herzblut zu unterstützen.»

Thomas Fedrizzi, Co-Founder Timber Finance Initiative: «Wir sind stolz, dass wir Simon Tribelhorn als Senior Advisor für unser Unternehmen gewinnen konnten und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Er wird uns bei der Entwicklung und Einführung von innovativen Sustainable Finance Produkten unterstützen und dazu beitragen, die Lücke zwischen Investoren und der Holzindustrie zu schliessen.» (Timber Finance/mc/hfu)