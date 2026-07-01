SIX Swiss Exchange verzeichnet im Juni kräftigen Anstieg des Handelsumsatzes

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Juni 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich zugenommen. Auch über das gesamte erste Semester liegen die Zahlen im Plus.

Insgesamt zogen die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um knapp 39 Prozent auf 116,8 Milliarden Franken an, wie die Börsenbetreiberin am Mittwoch mitteilte. Der kumulierte Handelsumsatz im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf 648,4 Milliarden, entsprechend einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 6,5 Prozent.

Im Vergleich zum Juni 2025 stiegen die Handelsumsätze in allen Kategorien zweistellig. Bei den Aktien, der wichtigsten Produktegruppe, ergab sich zum Vorjahr ein Plus von über 37 Prozent.

Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte im Juni im Vergleich zum Vorjahr um gut 38 Prozent auf 175,3 Milliarden Franken zu. In den ersten sechs Monaten kamen so insgesamt 969,3 Milliarden zusammen, 15,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. (awp/mc/pg)