SixPeaks Bio mit 110 Millionen Dollar- Finanzierung

Basel – SixPeaks Bio ist mit einer Pipeline von Therapien zur gesunden Gewichtsabnahme und einer Finanzierung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar in den Markt getreten. Das Unternehmen hat sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 30 Mio. US-Dollar unter der Leitung des Gründungsinvestors, der Healthcare-VC-Firma Versant Ventures, sowie eine strategische Zusammenarbeit mit AstraZeneca gesichert, die in den nächsten zwei Jahren eine zusätzliche, nicht verwässernde Finanzierung von bis zu 80 Mio. US-Dollar bereitstellen wird.

AstraZeneca hat die Option, SixPeaks während dieses Zeitraums zu einem vereinbarten Preis zu übernehmen, wenn ein IND-Antrag für den führenden Antikörper des Biotech-Unternehmens eingereicht wird.

SixPeaks entwickelt eine Pipeline von Best- und First-in-Class-Medikamenten für eine gesunde Gewichtsabnahme. Das 2022 gegründete Unternehmen ist aus der Ridgeline Discovery Engine von Versant Ventures im Technologiepark Basel hervorgegangen. Das SixPeaks-Team nutzte die internen Biologika-Kapazitäten von Ridgeline, um einen Aktivin-IIA/B-Rezeptor-Antikörper für die robuste Erhaltung der Skelettmuskelmasse beim Menschen zu entwickeln.

„Aufgrund unserer Fortschritte in den letzten 24 Monaten als Stealth-Unternehmen glauben wir, dass diese Pipeline das Potenzial hat, eine neue Welle innovativer Therapien hervorzubringen“, sagte Alex Mayweg, Managing Director bei Versant und Vorsitzender von SixPeaks. „Es ist erfreulich, dass wir bei der Entwicklung der nächsten Generation von lebensverändernden Medikamenten für kardiometabolische Erkrankungen eine Vorreiterrolle spielen.“ (investorsinhealthcare/mc/hfu)

AstraZeneca