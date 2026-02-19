SNB definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität

Zürich – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Rahmenbedingungen für die angekündigte Erweiterte Liquiditätsfazilität (ELF) zur Unterstützung von Banken mit Sitz in der Schweiz weiter konkretisiert. Die Liquiditätshilfen sollen ab Anfang 2027 offiziell verfügbar sein.

Für die ELF hat die SNB einen standardisierten und skalierbaren Prozess definiert, teilten die Währungshüter am Donnerstag mit. Bis Mitte 2026 soll der Prozess zusammen mit Pilotbanken sowie mit den Systemen SIX Terravis und SIX SIS getestet werden. Umfassende Informationen zur ELF stellt die SNB auf ihrer Webseite bereit.

Die Erweiterte Liquiditätsfazilität ist ein Instrument der SNB zur Liquiditätsunterstützung von Banken mit Sitz in der Schweiz. Sie soll die Stabilität des Schweizer Bankensystems sichern, indem sie Banken im Bedarfsfall schnell Liquidität gegen hypothekarische Sicherheiten oder Wertschriften bereitstellt. (awp/mc/ps)