SNB: Führungsmitglied Dewet Moser tritt im März ab

Bern – Bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) tritt im kommenden Frühling mit Dewet Moser ein langjähriges Mitglied der Notenbankführung ab. Moser werde Ende März 2024 nach 38 Jahren zurücktreten und vorzeitig in den Ruhestand gehen, heisst es am Freitag in einer Mitteilung.

Moser steht seit 1986 in den Diensten der SNB und habe dabei verschiedene wichtige Funktionen bekleidet, heisst es weiter. Als stellvertretendes Mitglied des Direktoriums wirke Moser dabei seit vielen Jahren auch an den Entscheiden des Nationalbank-Direktoriums beratend mit.

Während seiner langen SNB-Karriere ist Moser den Angaben zufolge 1997 mit dem Aufbau des Risikomanagements der SNB betraut worden. Seit Mai 2007 wirke er als stellvertretendes Mitglied des Direktoriums und habe in dieser Funktion zunächst während mehr als zehn Jahren die operative Führung des III. Departements ausgebübt.

Umsetzung der Geldpolitik im III. Departement verantwortet

Im III. Departement der SNB sind die Themen Geldmarkt und Devisenhandel, Asset Management, operatives Bankgeschäft, Informatik und die Niederlassung Singapur untergebracht. Dabei habe Moser vor allem die Umsetzung der Geldpolitik verantwortet.

Anfang September 2018 wechselte er als stellvertretender Vorsteher ins II. Departement, wo die SNB die Themen Finanzstabilität, Bargeld, Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement sowie operationelle Risiken und Sicherheit zusammengefasst hat. Dort habe er sich namentlich für die Resilienz des Finanzsektors sowie die nachhaltige Sicherstellung der Bargeldversorgung eingesetzt, heisst es.

Bundesrat entscheidet

Der Bankrat und das Direktorium der SNB danken Dewet Moser in der Mitteilung für sein «bedeutendes und langjähriges Engagement im Dienst der Nationalbank». Im Rahmen der Nachfolgeplanung werde der Bankrat nun nach geeigneten Kandidaten suchen und dem Bundesrat einen Vorschlag unterbreiten, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage von AWP. Der Bundesrat wird dann das neue stellvertretende Direktoriumsmitglied wählen.

Das ist das gleiche Prozedere, welches auch bei der Wahl neuer Direktoriumsmitglieder angewendet wird. Vor einer Woche hatte der Bundesrat Antoine Martin zum neuen Mitglied des Direktoriums und Nachfolger der Mitte Jahr abgetretenen Andréa Maechler ernannt. Martin wechselt von der US-Zentralbank Federal Reserve Bank of New York zur SNB und übernimmt per Anfang 2024 die Leitung des III. Departements.

Präsidiert wird das Direktorium seit April 2012 von Thomas Jordan, der damit auch dem I. Departement (Generalsekretariat, Volkswirtschaft, internationale Währungskooperation, Statistik, Recht, Compliance, interne Revision, Human Resources, Liegenschaften und Dienste) vorsteht. Komplettiert wird das Gremium von Martin Schlegel (seit August 2022), der die Geschäfte im II. Departement verantwortet. (awp/mc/pg)

