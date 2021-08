SNB-Präsident Jordan nach medizinischem Eingriff «in guter Verfassung»

Zürich – SNB-Präsident Thomas Jordan hat sich am letzten Wochenende offenbar einem medizinischen Eingriff unterziehen müssen. Der Eingriff, der sich nach einer Vorsorgeuntersuchung als notwendig erwiesen habe, sei erfolgreich verlaufen und Jordan befinde sich in guter Verfassung, teilte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag mit.

Jordan werde sich nach der ärztlich empfohlenen Erholungsphase wieder voll den SNB-Amtsgeschäften widmen können, erklärte die Notenbank weiter. Weitere Angaben zur Art der Krankheit machte die SNB auf Anfrage von AWP nicht. Laut verschiedenen Quellen soll der SNB-Präsident am Herz operiert worden sein und dürfte für einige Wochen ausfallen.

Bis auf Weiteres werden seine Geschäftstermine laut der Mitteilung von Vizepräsident Fritz Zurbrügg, Direktoriumsmitglied Andréa Maechler sowie den Stellvertretenden Mitglieder des Direktoriums wahrgenommen.

Der 1963 in Biel geborene Jordan stiess 1997 als wissenschaftlicher Berater zur SNB. Auf Anfang 2004 wurde er zum Direktor befördert und schliesslich im April 2012 vom Bundesrat zum Präsidenten des Direktoriums gewählt, nachdem sein Vorgänger Philipp Hildebrand wegen einer Affäre um Dollartransaktionen hatte zurücktreten müssen. (awp/mc/ps)