SNB schreibt 2024 definitiven Gewinn von 80,7 Mrd Franken

WEF 2025: SNB-Präsident will Negativzinsen nicht ausschliessen

Es sei ihm klar, dass niemand in der Schweiz Negativzinsen möge: «Auch die SNB mag keine Negativzinsen», sagte Schlegel in einem Interview mit Bloomberg TV am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. «Aber wenn wir es tun müssen, dann werden wir es tun.»