Sparta sichert sich 42 Mio Dollar in von One Peak geführter Serie B

Genf – Sparta, ein Anbieter von Echtzeit-Intelligenz für Rohstoffhändler, hat sich eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 42 Millionen US-Dollar gesichert, die von One Peak angeführt wird, mit weiterer Unterstützung von Singular und FirstMark.

Diese Investition treibt die Expansion von Sparta über die Öl- und Gasbranche hinaus voran und beschleunigt die Vision des Unternehmens, sich von einem Datenanbieter zu einer umfassenden KI-gestützten Handelsplattform zu entwickeln – einem branchenweiten Betriebssystem, das Händlern verwertbare Informationen und kollaborative Entscheidungsfindung bietet.

Eine Vision, geboren aus Erfahrung

Sparta wurde von den ehemaligen Händlern Felipe Elink Schuurman und Miles Moseley gegründet und entstand aus der Frustration über die Ineffizienzen des Rohstoffhandels. Jahrelang verliessen sich Händler auf fragmentierte Daten, die in endlosen Tabellenkalkulationen vergraben waren, und horteten Informationen als Wettbewerbsvorteil. Doch heute hängt der Erfolg von Echtzeit-Einblicken, nahtloser Zusammenarbeit und KI-gesteuerten Analysen ab – und nicht von veralteten Tabellenkalkulationen und isolierten Daten.

Sparta hat diesen Wandel erkannt und die Art und Weise revolutioniert, wie Händler, Analysten und Risikomanager auf Daten zugreifen und mit ihnen umgehen. Mit einer soliden Historie bei der Automatisierung globaler Handelsabläufe setzt Sparta nun auf die Nutzung von KI, um prädiktive Erkenntnisse zu gewinnen, Preis- und Volumenprognosen zu optimieren und die Entscheidungsfindung für Händler weltweit zu rationalisieren.

«Die heutigen teambasierten Anreize verlangen nach Tools, die isolierte Erkenntnisse in kollektives Alpha verwandeln», sagt Felipe Elink Schuurman, CEO und Mitbegründer von Sparta Commodities. «Um ihre Gewinne zu maximieren, benötigen die Händler aktuelle, granulare und anpassbare Daten. Ausserdem brauchen sie ein KI-gestütztes Betriebssystem, das sie analysiert, visualisiert, zusammenarbeitet und ihnen letztlich hilft, Überzeugungen zu entwickeln».

Erweiterung über Öl hinaus: Die nächste Ära des Rohstoffhandels

Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde will Sparta über den Öl- und Gassektor hinaus in neue Rohstoffbereiche expandieren und seine Spitzentechnologie für einen breiteren Markt nutzen. Das Unternehmen will sich von einem traditionellen Datenanbieter zu einer umfassenden Trading-Intelligence-Plattform entwickeln, die es Händlern, Analysten und Risikomanagern ermöglicht, innerhalb eines nahtlosen Betriebssystems zusammenzuarbeiten, Daten zu analysieren und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Darüber hinaus wird Sparta seine KI-gesteuerten Fähigkeiten erweitern, um wichtige Marktsignale zu identifizieren, Handelsmuster aufzudecken und die Preis- und Volumenprognose zu verbessern, um seine Position als zuverlässiger KI-Copilot für die Branche zu festigen.

Eine neue Ära der Anpassung des Handels, der Zusammenarbeit und der Effizienz

Die Rohstoffhandelsbranche ist immer noch auf veraltete Instrumente angewiesen, die für eine andere Ära entwickelt wurden – eine Ära, in der einzelne Händler von Datensilos, Geheimhaltung und fragmentiertem Wissen lebten. Doch die Landschaft hat sich verändert. Heute geben die Unternehmen der Teamarbeit den Vorrang vor der individuellen Leistung. Informationen sind nicht mehr exklusiv, sondern allgemein zugänglich. Führende Unternehmen bemühen sich um den Aufbau zentraler Datenplattformen, die die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit fördern.

Sparta ist die Antwort auf diese neue Nachfrage. Durch die Umgestaltung der Art und Weise, wie Händler auf Daten zugreifen, diese teilen und darauf reagieren, löst das Unternehmen nicht nur die Probleme von heute, sondern legt auch den Grundstein für die Zukunft des Rohstoffhandels. Mit seiner KI-gesteuerten Plattform will Sparta das nächste Finanzdaten-Machtzentrum werden und die Branche auf die gleiche Weise umgestalten, wie Bloomberg und Thomson Reuters die Finanzmärkte vor Jahrzehnten neu definiert haben.

«Bei dieser Finanzierung geht es nicht nur um Wachstum, sondern auch darum, die Art und Weise, wie die Branche funktioniert, neu zu definieren», sagte Felipe Elink Schuurman. «Wir bauen mehr als nur eine Plattform, wir schaffen die intelligente Infrastruktur, die die nächste Generation des Rohstoffhandels antreiben wird.»

«Mit One Peak haben wir den perfekten Partner für die Umsetzung dieser Vision gefunden. Während des gesamten Finanzierungsprozesses waren wir sehr beeindruckt von ihrer umfassenden Expertise, ihrem strategischen Verständnis und ihrem Engagement für unsere Vision. Ihr Verständnis für unsere Branche und unser Wachstumspotenzial machte sie zur klaren Wahl für die Durchführung unserer Serie B. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit One Peak, um Sparta auf die nächste Stufe zu heben.»

David Klein, Mitbegründer und Managing Partner bei One Peak: «Wir freuen uns, Sparta dabei zu unterstützen, den Rohstoffhandel mit KI-gestützter Intelligenz und Erkenntnissen für physische und Papiergeschäfte zu revolutionieren. Das Weltklasse-Team von Sparta, angeführt von Felipe und Miles, hat eine wirklich innovative Plattform entwickelt, die nicht nur die heutigen Herausforderungen löst, sondern Sparta auch an die Spitze der nächsten KI-gestützten Welle der Handelstechnologie stellt.»

«Wir freuen uns darauf, das dynamische Wachstum von Sparta zu beschleunigen und die Plattform auf neue Märkte auszuweiten. Diese Investition passt perfekt zu unserer Mission, aussergewöhnliche Unternehmer in marktführenden Softwareunternehmen zu unterstützen, und wir haben keinen Zweifel daran, dass Sparta das Ökosystem des Rohstoffhandels weiterhin neu definieren wird. (Sparta/mc/hfu)