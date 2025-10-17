SQ Innovation AG: Erfolgreicher Abschluss der Serie-B-Finanzierung und neue Vorstandsmitglieder

Zug – SQ Innovation AG, ein Life-Science-Unternehmen, das innovative Lösungen für die Behandlung der sich verschlechternden Herzinsuffizienz entwickelt, gab die Ernennung von zwei angesehenen Führungskräften in seinen Verwaltungsrat bekannt: Marco van der Poel, ehemaliger Chief Executive Officer von GICC Holdings, Inc./Reaxis Inc. in McDonald, PA, USA, und Erik Massmann, ehemaliger Chief Financial Officer der Birkenstock Group B.V. & Co. KG.

Herr van der Poel und Herr Massmann schliessen sich Herrn Kevin Murphy, ehemals SVP Payer Relations and Managed Care bei Aetna CVS Health, an, der im November 2024 in den Vorstand von SQ Innovation eingetreten ist. Dem Vorstand gehören ausserdem die Mitbegründer des Unternehmens, Herr Erwin Conradi (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Pieter Muntendam an, der CEO der SQ Innovation AG und Präsident von SQ Innovation, Inc.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Serie-B-Finanzierung unter der Leitung von Herrn van der Poel erfolgreich abgeschlossen und damit das notwendige Kapital für die Markteinführung von Lasix® ONYU (Furosemid-Injektion) 80 mg/2,67 ml zur subkutanen Anwendung in den USA bereitgestellt, das am 7. Oktober 2025 von der FDA zugelassen wurde. (SQ Innovation/mc/hfu)

