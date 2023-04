Stärkung der Nachhaltigkeit: Liechtensteinischer Bankenverband und Operal Gaming

Vaduz – Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Innovation sind wichtige Treiber der Finanzbranche. Die strategische Partnerschaft zwischen dem Liechtensteinischen Bankenverband und Operal Gaming soll diese Treiber weiter stärken. Eine zentrale Rolle spielt die Expertise von Operal beim «Impact Gaming». Dabei werden auf spielerische Weise die Nachhaltigkeit, mit sozialer Verantwortung und langfristigem Klimaschutz in Verbindung gebracht.

Unter dem Motto «Wachstum durch Nachhaltigkeit und Innovation» hat der Bankenplatz Liechtenstein eine Roadmap für die kommenden Jahre entwickelt. Eine Facette davon ist die strategische Partnerschaft mit Operal AG, welche mit dem Konzept des Impact Gamings Nachhaltigkeit und Innovation zusammenführt: die Langfristigkeit beim Klimaschutz wird mit unmittelbar erlebbaren Highlights beim Spielen von Handy-Games verheiratet. Mit Climate Candy hat Operal Games die Erfolgsstory von Impact Gaming lanciert und mit über 100’000 Downloads und 1200 aus der Atmosphäre entzogenen Tonnen in CO2 einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Mit dieser Expertise und einem immensen Erfahrungsschatz an Blockchain-Anwendungen, schlagen Operal und der Liechtensteinische Bankenverband gemeinsam ein neues Kapitel auf: die Nachhaltigkeit spielerisch zu fördern, zu vermitteln und die Jugend über Games zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu machen.

«Wir freuen uns sehr, mit dem Liechtensteinischen Bankenverband zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung im Zusammenhang mit dem Handyspiel zu fördern», so Luigi Caradonna, Verwaltungsrat von Operal. «Wir glauben, dass Spiele ein mächtiges Werkzeug für den sozialen Wandel sein können, und wir sind bestrebt, durch unser Spiel einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen.» Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass dank dieser Partnerschaft Spiele und weitere Lösungen entwickelt werden – wie beispielsweise solche für Zahlungsabwicklungen -, welche die Nachhaltigkeit fördern und einen positiven Einfluss auf die Welt haben.

Simon Tribelhorn, CEO des Liechtensteinischen Bankenverbands unterstreicht die Bedeutung sozialer Verantwortung: «Unsere Stakeholder und die Kunden unserer Mitglieder erwarten mehr als nur qualitativ hochwertige Dienstleistungen. Sie wollen, dass die Finanzinstitute einen Beitrag zur Lösung der ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit leisten.»

Bedeutung von Impact Gaming: Belohnungszentrum als Triebfeder

Impact Gaming ist ein innovativer Ansatz, welcher Unterhaltung mit Impact in der realen Welt verbindet. Spiele dieser Kategorie klären Spielende über drängende globale Probleme auf und ermutigt sie gleichzeitig zum Handeln. Da das Belohnungszentrum im Hirn mittels Gamification-Elemente aktiviert wird, nutzt Impact Gaming starke Triebfedern des Menschen. Zum Beispiel das angeborene Bedürfnis nach sofortigem Feedback und der Ausschüttung von Glückshormonen. Diese Mechanismen werden zu einem starken Motivator für Veränderungen, die typischerweise im Klimafragen Jahre oder Jahrzehnte brauchen. In Ergänzung zu der Wissensvermittlung zu Klimafragen sowie proaktiven Massnahmen, wird der spielerisch der Zugang zu Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung gefördert. (Liechtensteinischer Bankenverband/mc/hfu)