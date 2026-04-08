Stellar stärkt Financial Services mit international erfahrener Partnerin

Zürich – Stellar Executive Search erweitert ihr Partnerteam mit Ambrina Hamid. Sie ist auf die Besetzung von Schlüssel- und Führungspositionen im Finanzsektor spezialisiert mit Schwerpunkten auf Wealth Management, Asset Management, Family Offices, Corporate Banking und Private Markets. Das Partnerteam wächst damit auf zehn Partnerinnen und Partner.

Ambrina Hamid verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Executive Search. Geprägt durch mehrere Jahre im Banking- und Financial-Services-Recruitment in London, hat sie ihre internationale Marktexpertise seit 2013 in der Schweiz konsequent weiter ausgebaut. In den vergangenen sieben Jahren führte sie ihre eigene Executive-Search-Boutique in Zürich und betreute Mandate im gesamten EMEA-Raum.

Ihr Beratungsverständnis ist partnerschaftlich und mandatsbasiert, mit klarem Anspruch an strategische Relevanz und nachhaltige Besetzungen. Sie begleitet Kunden in komplexen Suchprozessen mit einem klaren Verständnis für Kultur, langfristige Ziele und den jeweiligen unternehmerischen Kontext. Dabei richtet sie den Blick bewusst über fachliche Exzellenz hinaus auf Persönlichkeiten, die Führungskompetenz, Professionalität und langfristige Wirkung in neue Rollen einbringen können.

Thomas Bossard, Gründungspartner von Stellar Executive Search, sagt: «Mit Ambrina Hamid verstärken wir unsere Financial-Services-Praxis mit einer erfahrenen Partnerin, die Glaubwürdigkeit, internationale Executive-Search-Erfahrung und ein belastbares Netzwerk einbringt. Damit festigen wir unsere Positionierung als marktnaher und sektorspezialisierter Executive-Search-Partner.»

Ambrina Hamid ergänzt: «Ich habe mich für Stellar entschieden, weil das Unternehmen für eine klare Positionierung, ausgeprägte Marktnähe und eine sehr authentische Haltung steht. Besonders angesprochen haben mich die Kultur und die Werte des Unternehmens sowie der Anspruch, Mandate mit hoher Qualität und echter Nähe zum Markt zu begleiten.» (Stellar/mc/hfu)