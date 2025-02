Executive Search Boutique Stellar auf Wachstumskurs: Simona Cascarano wird Partnerin

Zürich – Stellar Executive Search AG, eine Executive Search Boutique mit Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Bern und Lausanne, freut sich, die Ernennung von Simona Cascarano zur Partnerin per 1. Februar 2025 bekannt zu geben.

Angesichts der ambitionierten Wachstumspläne der Schweizer Banken und Vermögensverwalter ist der Bedarf an erfahrenen Kundenberatern und Experten im Private Banking – und damit auch an Executive Search Dienstleistungen – gross. Mit der Erweiterung des Teams stärkt Stellar ihr Know-how in diesem Bereich und forciert zugleich die gezielte Weiterentwicklung des Unternehmens auf nationaler wie internationaler Ebene.

Simona Cascarano verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Executive Search, insbesondere in den Bereichen Wealth Management, Private Banking, Asset Management und Investment Banking. Zudem bringt sie Fachkompetenz in Zukunftsthemen wie Web3, Blockchain und FinTech mit. Zuletzt war sie als Senior Consultant bei einer Zürcher Executive Search Boutique tätig. Mit ihrem Abschluss im CAS Positive Psychologie der Universität Zürich und ihrer Expertise im Career Coaching verbindet sie fundiertes Branchenwissen mit innovativen Ansätzen in der strategischen Talententwicklung. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Förderung von Diversity & Inclusion in der Finanzbranche.

In ihrer neuen Rolle unterstützt Simona Cascarano Banken, Vermögensverwalter, Family Offices und FinTech-Unternehmen in der EMEA-Region bei der erfolgreichen Besetzung von Führungs- und Expertenpositionen durch einen zielgerichteten Rekrutierungsansatz.

«Die Nachfrage aus dem Finanzsektor nach unseren Dienstleistungen steigt stetig. Mit Simona haben wir die ideale Verstärkung für unser Team gefunden. Sie wird mit ihrer Expertise unsere Präsenz im Wealth Management und Private Banking weiter ausbauen», kommentiert Thomas Bossard, Gründungspartner von Stellar, den Neuzugang. «Darüber hinaus wird sie dank ihrer vielseitigen Erfahrung, Lösungen für komplexe Herausforderungen entwickeln, die für unsere Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert schaffen».

Simona Cascarano fügt hinzu: «Stellar hat sich überzeugend im Executive Search Markt positioniert. Dieses Momentum möchte ich nutzen, um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten Ich habe mich für Stellar entschieden, weil ich Teil eines spezialisierten Teams sein möchte, das für Qualitätsbewusstsein und Marktnähe steht. Besonders beeindruckt mich, dass jedes Mandat direkt durch die Partner geleitet wird – ein Ansatz, der für Exzellenz und nachhaltige Ergebnisse sorgt». (Stellar Executive Search/mc/ps)

Über Stellar Executive Search AG

Stellar ist eine führende Executive Search Boutique in der Schweiz, spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Schlüsselpositionen. Mit einem mandatsbasierten Direct Search Ansatz unterstützt Stellar Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Bau und Konsumgüter als verlässlicher Human Capital Partner.