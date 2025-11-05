Stellar weiter auf Expansionskurs: Roman Rackwitz wird neuer Partner

Zürich – Stellar Executive Search AG, eine Executive Search Boutique mit Hauptsitz in Zürich und Niederlassungen in Bern, Lausanne und Genf, freut sich, die Ernennung von Roman Rackwitz zum Partner per 1. November 2025 bekannt zu geben.

Die zunehmende Dynamik in der Technologie- und Industriebranche erfordert spezialisierte Beratungsdienstleistungen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. Direktansprache, Marktnähe und mandatsbasiertes Executive Search sind unverzichtbar. Mit dem Eintritt von Roman Rackwitz stärkt Stellar gezielt seine Kompetenz in diesen Sektoren und treibt die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voran. Es ist bereits die dritte personelle Verstärkung im laufenden Jahr.

Roman Rackwitz verbindet fundierte Erfahrung im Executive Search mit langjähriger Tätigkeit in leitenden Funktionen bei Unternehmen wie ABB, Ascom, Quadient und Skidata. Sein Schwerpunkt im Executive Search liegt seit über 6 Jahren auf den Branchen Industrie und Technologie (inkl. ICT und Medtech).

Vladan Veljkovic, Gründungspartner von Stellar, kommentiert: „Mit Roman verstärkt ein erfahrener Berater mit umfangreichem Netzwerk unser Team. Damit können wir auf die hohe Nachfrage nach Executive Search Dienstleistungen im Schweizer Industrie- und Technologie-Sektor noch besser eingehen.“

Roman Rackwitz fügt hinzu: „Stellar vereint Marktnähe, partnerschaftliche Zusammenarbeit und den Fokus auf diskrete Direktansprache. Diese Kombination generiert einen herausragenden Mehrwert für unsere Kunden. Ich freue mich sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu sein, das in der gesamten Schweiz und darüber hinaus agiert.“ (Stellar/mc/ps)

Über Stellar Executive Search AG

Innerhalb weniger Jahre hat sich Stellar zu einer der schweizweit führenden Executive Search Boutiquen entwickelt. Der Erfolg basiert auf einem mandatsbasierten Direct Search Ansatz zur gezielten Besetzung von Schlüsselpositionen. Heute agiert Stellar von vier Standorten aus als verlässlicher Human Capital Partner für Kunden aus den Branchen Industrie, Technologie, Bau, Konsumgüter und Finanzen.