Stellenangebot bei Schweizer Banken ist im August zurückgegangen

Zürich – Das Stellenangebot bei den Schweizer Banken ist im August zurückgegangen. Insbesondere Raiffeisen hatte letzte Woche spürbar weniger Stellen ausgeschrieben als noch einen Monat davor.

Mit 174 Stelleninseraten auf ihrer Webpage ist Raiffeisen aber weiterhin die Bank, die mit Abstand am meisten Personal sucht. Von Ende Juli bis Ende August ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen aber um 16 Prozent gesunken, wie aus vom Jobportal Indeed erhobenen Daten hervor geht. Der Rückgang dürfte insbesondere damit zusammenhängen, dass aktuell weniger Stellen bei Raiffeisen Schweiz in St. Gallen oder am Zürcher Flughafen im Angebot sind. Denn erst letzte Woche hat die Bankengruppe nämlich einen grösseren Stellenabbau in ihrer Zentralorganisation bekannt gegeben.

Doch nicht nur bei Raiffeisen waren in der letzten Augustwoche weniger Stellen ausgeschrieben als noch Ende Juli, auch bei fast allen anderen der zehn grössten Banken. Bei diesen wertet das Jobportal Indeed für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen aus. Mit total 524 Jobinseraten liegt das Stellenangebot aktuell insgesamt rund 10 Prozent unter dem Vormonat. Berücksichtigt werden für die Analyse nur Jobpositionen mit Arbeitsort in der Schweiz.

Etwas mehr Jobs sind aktuell wieder bei der UBS ausgeschrieben – bei der Grossbank ist die Zahl der Stellenangebote auf der Webseite die letzten drei Monate immer etwas angestiegen. Allerdings ist das Stellenangebot der UBS in den Monaten davor auf einen Bruchteil dessen zurückgegangen, was es beispielsweise noch vor zwei Jahren war. Auch bei der UBS läuft – nach erfolgter Integration der Credit Suisse – ein Personalabbau. Aktuell hat die UBS etwas mehr als 60 offene Stellen auf ihrer Webseite aufgeführt.

Darbender Arbeitsmarkt für Banker

Auf etwas längere Sicht betrachtet ist die Situation für Stellensuchende Bankangestellte insgesamt schwieriger geworden. So bewegt sich beispielsweise das momentane Stellenangebot ein Drittel tiefer als vor drei Jahren, während die Arbeitslosenquote von Personen, die bei einer Bank angestellt sind oder waren, mit 3,6 Prozent ausgesprochen hoch ist. (awp/mc/ps)