Swiss Champions Fund startet für Series-A- und Series-B-Finanzierungsrunden von Venture Leaders Alumni

Zürich – Venture Leaders hat sich in den vergangenen 20 Jahren als führende internationale Roadshow für Schweizer Startups etabliert und zahlreiche der erfolgreichsten Technologieunternehmen des Landes auf ihrem Weg begleitet. Doch was kommt nach Venture Leaders?

Bislang führte der nächste Schritt meist über die anspruchsvolle Suche nach Wachstumskapital. Gestern Abend haben Christian Winkler und Michael Wieser den Swiss Champions Fund angekündigt, einen von TIE Capital Partners verwalteten Venture-Capital-Fonds mit einem Zielvolumen von rund CHF 100 Millionen.

Der Fonds investiert ausschliesslich in Unternehmen aus dem Venture Leaders Programm und tritt bei Series-A- und Series-B-Finanzierungsrunden als Lead- oder Co-Lead-Investor auf. Die Erstinvestitionen sollen typischerweise zwischen CHF 3 und 5 Millionen liegen. Geplant ist ein fokussiertes Portfolio. Der Swiss Champions Fund wird der erste Schweizer Fonds sein, der sich gezielt auf diese Wachstumsphase und die Venture-Leaders-Pipeline konzentriert.

Zugang zu Wachstumskapital

Mit der Lancierung soll die Verfügbarkeit von Wachstumskapital für Schweizer Startups gestärkt und das bestehende Finanzierungsangebot ergänzt werden. Das jährlich in Schweizer Startups investierte Venture Capital hat sich seit 2016 mehr als verdreifacht und ist von rund CHF 940 Millionen auf knapp CHF 3 Milliarden gestiegen. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Zugang zu grösseren Wachstumsrunden und internationalen Lead-Investoren eine der zentralen Herausforderungen des Schweizer Startup-Ökosystems. Viele Gründerinnen und Gründer weichen deshalb für Wachstumsfinanzierungen nach London, Berlin oder in die USA aus und geben dabei bedeutende Beteiligungen an ihren Unternehmen ab.

«Die Schweiz hat kein Innovationsproblem, sondern ein Problem beim Zugang zu Skalierungskapital. Seit Jahren entstehen hier Unternehmen von Weltklasse. Mit dem Swiss Champions Fund wollen wir der Wachstumspartner für die erfolgreichsten Venture Leaders Unternehmen werden und sie in ihren entscheidenden Wachstumsphasen begleiten», sagen Christian Winkler und Michael Wieser, Managing Partners des Swiss Champions Fund.

Der Fonds wird künftig Hauptsponsor von Venture Leaders sein und ausschliesslich in Unternehmen aus dem Venture Leaders Programm investieren. Jährlich werden rund 60 Unternehmen in das Programm aufgenommen und bilden damit die exklusive Investment-Pipeline des Fonds. Die Ankündigung erfolgte am Abend des 24. Juni 2026 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen von Venture Leaders in Zürich. (scf/mc/hfu)