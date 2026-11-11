Swiss Life steigert Prämien- und Gebühreneinnahmen weiter

Zürich – Die Swiss Life ist im laufenden Jahr sowohl im Versicherungs- als auch im Gebührengeschäft weiter gewachsen. Mit den bis 2027 angestrebten Zielen sieht sich der Finanzkonzern damit weiterhin auf Kurs.

Von Januar bis September wuchs das Prämienvolumen im Versicherungsgeschäft um 7 Prozent auf 17,4 Milliarden Franken, wie die Swiss Life am Mittwoch bekanntgab. In Lokalwährungen nahm das Volumen um 8 Prozent zu, nachdem in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 3 Prozent erreicht wurde. Insbesondere im Heimmarkt legte die Swiss Life kräftig zu.

Auf Wachstumskurs bleibt auch das Fee-Geschäft, wo der Konzern mit Finanzberatungen, der Vermögensverwaltung oder im Immobiliengeschäft tätig ist. Die Fee-Erträge stiegen um 7 Prozent auf 2,0 Milliarden Franken. Währungsbereinigt betrug das Plus 8 Prozent nach 7 Prozent im ersten Halbjahr.

Mit den vorgelegten Zahlen schnitt die Swiss Life besser als von Analysten erwartet ab. Diese hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) etwa nur mit einem Prämienvolumen von 16,6 Milliarden gerechnet. Angaben zu den Ergebnissen macht die Swiss Life im Neunmonatsausweis keine.

Weniger Neugelder

Im Drittkundengeschäft der Vermögensverwaltung (TPAM) stiegen die verwalteten Vermögen um 10 Prozent auf 161 Milliarden Franken per Ende September 2026. Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft beliefen sich nach neun Monaten auf 8,5 Milliarden Franken, nach einer aussergewöhnlich hohen Vorjahresperiode von 15 Milliarden. Damals hatten vor allem neue Index-Produkte dem Bereich Auftrieb gegeben.

Derweil bleibt der Finanzkonzern solide finanziert. Die Solvenzquote (SST) lag per 30. September 2026 bei rund 205 Prozent, nach 213 Prozent per Ende 2025.

Mit Zielen weiterhin auf Kurs

Swiss Life habe im dritten Quartal die positive Entwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt, wird Konzernchef Matthias Aellig in der Mitteilung zitiert. Der Konzern sei mit dem Strategieprogramm 2027 weiterhin «auf Kurs». Darin strebt Swiss Life unter anderem eine Eigenkapitalrendite im Bereich von 17 bis 19 Prozent an.

Neue Geschäftsziele wird die Swiss Life im kommenden Jahr Anfang Dezember an einem Investorentag für die anschliessenden drei Jahre ankündigen, wie es hiess. Derweil startete der Lebensversicherer am 1. Oktober 2026 wie bekannt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 250 Millionen Franken, das bis Ende März 2027 läuft. (awp/mc/ps)