PSP steigert Gewinn dank «Richtipark»-Verkauf

Zug – PSP Swiss Property hat in den ersten neun Monaten 2026 dank des «Richtipark»-Verkaufs deutlich mehr verdient. Die Mieterträge des zweitgrössten börsenkotierten Immobilienkonzerns der Schweiz gingen hingegen leicht zurück. Für das Gesamtjahr hält PSP an seinen Zielen fest.

Der Liegenschaftsertrag erreichte von Januar bis September 259,3 Millionen Franken, wie PSP am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Reduktion von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) resultierte ein Plus von 0,5 Prozent.

Der EBITDA ohne Neubewertungen erhöhte sich hingegen um 14,7 Prozent auf 260,6 Millionen. Der Gewinn ohne Neubewertungen stieg um 22 Prozent auf 202,7 Millionen Franken. Zum Anstieg trug insbesondere der Verkauf des Entwicklungsprojekts «Richtipark» in Wallisellen bei, der einen Gewinn von 39,7 Millionen Franken einbrachte.

Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 294,6 Millionen Franken, 13,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Neubewertungsergebnis belief sich auf 118,4 Millionen, somit lag die Portfolioaufwertung rund 5 Prozent höher als im Vorjahr.

Mit den Zahlen blieb PSP leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Sowohl der EBITDA als auch der Reingewinn lagen unter dem AWP-Konsens, aber innerhalb der Schätzspanne. Der Liegenschaftsertrag verfehlte selbst die tiefste Schätzung.

Portfolio mit 10,2 Milliarden Franken bewertet

Das Immobilienportfolio wies per Ende September einen Bilanzwert von 10,2 Milliarden Franken auf, unverändert seit Ende Juni. Es umfasste 147 Anlageliegenschaften sowie 12 Entwicklungsliegenschaften.

Die Leerstandsquote lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3,7 Prozent. Ende Juni lag sie noch bei 4 Prozent.

Jahresziele bestätigt

Für das Gesamtjahr bestätigt PSP die bisherige Prognose. Der EBITDA ohne Neubewertungen soll 335 Millionen Franken erreichen. Das Management hatte das Ziel im Juni im Zuge des «Richtipark»-Verkaufs von zuvor 310 Millionen angehoben. Bei der Leerstandsquote rechnet PSP zum Jahresende unverändert mit 3,5 Prozent.

Grössere Zukäufe erwartet PSP in naher Zukunft kaum. Das Angebot an Liegenschaften, die den Qualitätsanforderungen des Konzerns entsprechen, sei begrenzt. Bei Akquisitionen will PSP weiterhin selektiv vorgehen. (awp/mc/ps)