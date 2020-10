Swiss Re und Daimler spannen im Geschäft mit Autoversicherungen zusammen

Zürich – Der Rückversicherer Swiss Re arbeitet künftig im Geschäft der Automobil- und Mobilitätsversicherung mit dem deutschen Autobauer Daimler zusammen. Swiss Re und Daimler Insurance Services haben dazu das Gemeinschaftsunternehmen Movinx gegründet, das den beiden Gesellschaften je zur Hälfte gehört, wie Swiss Re am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Bei Movinx wollen Swiss Re und die Daimler-Versicherungstochter ihre jeweiligen Fachkompetenzen einbringen und gemeinsam nutzen. Movinx soll den Angaben zufolge volldigitale Motorfahrzeug- und Mobilitätsversicherungsprodukte entwickeln. Dazu habe die als Versicherungsvermittler und Dienstleister gegründete Firma mit Sitz in Berlin alle notwendigen behördlichen Genehmigungen erhalten.

Erste Produkte-Lancierung in Frankreich

Die ersten Produkte und Dienstleistungen will man mit Movinx ab 2021 in Frankreich anbieten. Später seien dann die Markteintritte in weiteren Ländern Europas, in Amerika und in Asien geplant, heisst es weiter. Das Joint Venture werde mit lokal lizenzierten Versicherern zusammenarbeiten und stehe mit den entwickelten White-Label-Lösungen auch für Kooperationen mit weiteren Autobauern offen.

„Unser gemeinsames langfristiges Ziel ist es, ein Ökosystem zu schaffen, in dem die Versicherung die Einführung neuer Technologien wie fortschrittliche Fahrassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge sowie neue Geschäftsmodelle im Mobilitätsbereich unterstützt“, wird Pravina Ladva, Leiterin Digital Transformation bei der Swiss Re, in der Mitteilung zitiert.

Die operative Leitung bei Movinx teilen sich Sebastiaan Bongers, derzeit Leiter Mobility Ventures bei Swiss Re, und Andreas Roth, Leiter Digital Insurance Model bei Daimler Insurance Service. (awp/mc/pg)