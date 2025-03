Swiss Rockets bekommt strategische Beteiligung

Basel – Emergent BioSolutions Inc. ist ein Unternehmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, das Gemeinden auf der ganzen Welt schützende und lebensrettende Lösungen anbietet, und hat eine strategische Finanzinvestition in Swiss Rockets, die Muttergesellschaft von Rocketvax, abgeschlossen. Die Mittel werden zur Unterstützung der Forschung, der Entwicklung der Infrastruktur und der Erweiterung des Portfolios von Swiss Rockets verwendet.

Rocketvax Ltd. ist ein Schweizer Unternehmen der nächsten Generation von Impfstoffen und gehört zur Unternehmensfamilie der Swiss Rockets Ltd. Einer der führenden Impfstoffkandidaten von Rocketvax ist ein abgemilderter SARS-CoV-2-Lebendimpfstoff als Nasenspray, der im Vergleich zu mRNA-COVID-19-Impfstoffen in Tierversuchen eine höhere Wirksamkeit gezeigt hat. Abgeschwächte Lebendimpfstoffe ahmen natürliche Infektionen besser nach und sorgen oft für eine stärkere und länger anhaltende Immunität, indem sie eine breitere Immunreaktion auslösen, einschliesslich der Schleimhautimmunität, die bei Atemwegsinfektionen entscheidend ist.

Das Unternehmen hat mit Emergent BioSolutions eine Vereinbarung über eine strategische Investition in Swiss Rockets getroffen, um die Forschung, die Entwicklung der Infrastruktur und die Erweiterung des Portfolios von Swiss Rockets zu unterstützen. Emergent ist ein führendes Unternehmen im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens und liefert seit über 25 Jahren schützende und lebensrettende Lösungen für Gesundheitsbedrohungen wie Pocken, Mpox, Botulismus, Ebola, Anthrax und Opioid-Überdosen.

Zusätzlich zu der Investition beabsichtigen die Parteien, eine strategische Partnerschaft einzugehen, in deren Rahmen Emergent die Herstellung und Vermarktung von vier Rocketvax-Pipeline-Kandidaten gegen Infektionskrankheiten, Krebs und Autoimmunerkrankungen in den USA leiten würde. Für einen dieser Pipeline-Kandidaten hat Rocketvax bereits eine Absichtserklärung mit den U.S. National Institutes of Health (NIH) unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit zwischen Rocketvax und den NIH ist Teil der Initiative Project NextGen und wird eine klinische Studie unterstützen, die einen Impfstoff der nächsten Generation unter Verwendung der firmeneigenen Technologie von Rocketvax Ltd. untersucht.

Joe Papa, Präsident und CEO von Emergent: «Wir freuen uns, mit Rocketvax zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung innovativer Produkte zu beschleunigen, die wichtige Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit angehen. Während Rocketvax seine Pipeline vorantreibt, sind wir bereit, unsere einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen, um diese Lösungen für Patienten und bedürftige Gemeinden bereitzustellen. Diese vier Projekte unterstützen direkt Emergents strategischen Fokus auf Wachstum und Turnaround als Teil unseres mehrjährigen Transformationsplans.»

Dr. Vladimir Cmiljanovic, CEO von Rocketvax Ltd: «Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt für Rocketvax und die gesamte Biotech-Branche. Durch die Partnerschaft mit Emergent BioSolutions kombinieren wir bahnbrechende Impfstoffinnovationen mit erstklassigem Know-how in den Bereichen Produktion und Zulassung. Dieses Joint Venture beschleunigt nicht nur die Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation, sondern ebnet auch den Weg für bahnbrechende Fortschritte im globalen Gesundheitswesen. Unsere gemeinsame Vision ist es, die Krankheitsprävention und Immuntherapie zu revolutionieren und Millionen von Menschen weltweit lebensrettende Lösungen zu bieten. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Rocketvax. Durch den Zusammenschluss mit Emergent können wir deren erstklassige Produktionskapazitäten nutzen, um Impfstoffe der nächsten Generation zu liefern, die das Potenzial haben, die Krankheitsprävention und Immuntherapie zu verändern.» (Swiss Rockets/startupticker.ch/mc/hfu)