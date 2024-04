Swisspod kündigt neue Finanzierungsrunde von 7 Millionen Euro für den Hyperloop-Verkehr an

Zürich – Das schweizerisch-amerikanische Startup-Unternehmen Swisspod Technologies, das von Richard Branson unterstützt wird, hat eine neue Finanzierungsrunde angekündigt, die mit 7 Mio. EUR abgeschlossen werden soll, nachdem bereits 200’000 EUR aufgebracht wurden.

Swisspod hat sich zum Ziel gesetzt, die Hyperloop-Technologie für den Fracht- und Gütertransport zu kommerzialisieren. Hyperloop ist ein innerkontinentales Personen- und Frachttransportsystem, das aus einer autonomen, vollelektrischen Kapsel besteht, die sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit (1200 km/h) in einer Umgebung mit niedrigem Druck und fast ohne Luftwiderstand bewegt.

Swisspod hat im Laufe der Jahre bedeutende Meilensteine erreicht, darunter den Bau der ersten europäischen Hyperloop-Testinfrastruktur in der Schweiz.

Das Unternehmen hat seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in Colorado, USA, ausgeweitet und arbeitet im Rahmen einer Partnerschaft mit TuTr Hyperloop an der Entwicklung und dem Einsatz dieser Spitzentechnologie in Indien, unterstützt durch ein Abkommen zwischen den Regierungen der Schweiz und Indiens. Darüber hinaus unterstreicht die Rolle von Swisspod im europäischen Muspell-Projekt, das vom Europäischen Innovationsrat (EIC) und dem Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) mit 3,5 Millionen Euro gefördert wird, das Engagement des Unternehmens bei der Bewältigung der mit Hyperloop-Systemen verbundenen Herausforderungen im Bereich des Wärmemanagements.

«Die Hyperloop-Lösung, die wir bei Swisspod bauen, ist nicht nur unglaublich schnell und nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich tragfähig, da wir die Infrastrukturkosten erheblich senken. Wir freuen uns, unsere Vision für die Entwicklung des Transportwesens mit der rumänischen Investorengemeinschaft zu teilen, die wie wir Wert auf Innovation und Nachhaltigkeit legt und zur Gestaltung einer blühenden Zukunft beiträgt», sagte Denis Tudor, CEO und Mitgründer von Swisspod.

«SeedBlink ist mehr als nur eine Fundraising-Plattform, wir sind ein Wachstumsumfeld für transformative Projekte wie den Hyperloop von Swisspod. Unsere Plattform bietet ein komplexes Ökosystem für Innovation, Wachstum und Erfolg, und wir freuen uns, wieder mit Denis und seinem Team zusammenzuarbeiten. Die Möglichkeit, in Swisspod zu investieren, ist mehr als eine Investition in die revolutionäre Technologie des Unternehmens. Es ist ein Engagement, die Zukunft der globalen Konnektivität und Nachhaltigkeit zu gestalten», fügte Eric Bartha, Head of Revenue bei SeedBlink, hinzu. (TechEU/Swisspod/mc/hfu)

