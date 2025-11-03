Swissquote macht Produkt- und Marketingchef zum neuen Yuh-CEO

Gland – Bei der Onlinebank Swissquote übernimmt das Geschäftsleitungsmitglied Jan De Schepper zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben die Funktion des Yuh-CEO. Swissquote hatte Yuh im Sommer ganz übernommen, nachdem es zuvor ein Joint Venture mit Postfinance gewesen war.

Der 49-jährige De Schepper war bislang bei Swissquote für Sales und Marketing verantwortlich und damit für die Produkt- und Marketingstrategie. Die zusätzliche Aufgabe übernehme er per sofort, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Aufgabe von De Schepper werde es sein, die künftige Produktentwicklung von Swissquote und Yuh optimal aufeinander abzustimmen. «So können wir Yuh stärker in Swissquote einbinden und gleichzeitig den Brand weiter stärken», lässt sich Swissquote-CEO Marc Bürki zitieren.

Der bisherige Yuh-Chef Markus Schwab hatte kurz nach der vollständigen Übernahme des Unternehmens durch Swissquote seinen Abgang angekündigt. Er wechselt zur Berner Kantonalbank und wird dort das neu geschaffene Departement IT-Management und Value Streams leiten. (awp/mc/pg)