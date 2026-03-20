Yuh meldet erneut Gewinn und verlegt den Hauptsitz nach Zürich

Gland – Yuh ist erst fünf Jahre alt und hat sich seit dem Launch zur erfolgreichsten Schweizer Finanz-App entwickelt. Dies spiegelt sich auch in den gestern kommunizierten Jahreszahlen der Swissquote-Gruppe wider: Auch in diesem Jahr ist die Yuh-Community stark gewachsen. Die Zahl der Konten stieg um über 100’000 – von 285’878 Ende 2024 auf 399’201 Ende 2025.

Gleichzeitig erhöhten sich die Assets under Custody von 2,8 Mrd. CHF auf fast 3,7 Mrd. CHF – ein Plus von 852,5 Mio. CHF gegenüber dem Vorjahr.

Yuh wächst profitabel …

Auch dieses Jahr konnte die Schweizer Finanz-App profitabel abschliessen mit einem Gewinn von 829’000 CHF – dies nun im zweiten Jahr in Folge. «Dass Yuh in einem Jahr mit hohen Investitionen und Nullzinsen positiv abschliesst, ist für uns der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagt Jan De Schepper, CEO von Yuh. «Und wir stehen erst am Anfang.»

… und braucht ein neues Zuhause

Ein nächster Schritt folgt auch bereits: Ende dieses Jahres verlegt Yuh den Hauptsitz nach Zürich. An der Josefstrasse entsteht ein gemeinsamer Standort, den Yuh zusammen mit Swissquote bezieht. Er schafft Raum für neue Teams, neue Ideen – und für die wachsende Yuh-Community.

«Die Josefstrasse liegt im Zürcher Kreis 5 und damit in einem der dynamischsten Quartiere der Stadt», sagt De Schepper. «Die zentrale Lage und die moderne Infrastruktur bieten ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit und Innovation.» Gleichzeitig rückt Yuh mit dem neuen Standort noch näher ins Herz des Schweizer Finanz- und Tech-Ökosystems.

Mit dem fünften Geburtstag im kommenden Mai schlägt Yuh auch gleich das nächste Kapitel auf – mit einem Ziel von 500’000 Yuhser-Konten bis Ende 2026. (Yuh/mc/hfu)