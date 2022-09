SWK Bank und Cloud-Banking-Plattform Mambu schliessen Partnerschaft für schnelle und flexible Bankdienstleistungen

Berlin – Die SWK Bank mit Sitz in Bingen am Rhein kooperiert mit der Cloud-Banking-Plattform Mambu. Durch die Bündelung und Ergänzung der jeweiligen Leistungsangebote im Bereich Banking as a Service (BaaS) und Software as a Service (SaaS) schaffen die beiden Partner ein neues gemeinsames Produkt- und Serviceangebot für B2B-Kunden.

Im Rahmen der Partnerschaft bringt die SWK Bank ihre modularen Bankdienstleistungen im Privatkredit- und Einlagengeschäft ein, während Mambu seine Cloud-native Bankingplattform. beisteuert. Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, Finanzdienstleister in die Lage zu versetzen, schneller und flexibler bessere Bankdienstleistungen anzubieten. Gemeinsam haben die SWK Bank und Mambu dazu in nur drei Monaten ein erstes marktfähiges Modul im Anlagebereich entwickelt.

Das Angebot soll nun sukzessive für Kunden im In- und Ausland ausgebaut werden. Für sie bedeutet diese Partnerschaft mehr Flexibilität und schnelle Produkterweiterungen bei einem verkürztem Time-to-Market-Prozess auf Basis modernster, medienbruchfreier und sicherer Technologie.

Ulf Meyer, Sprecher der Geschäftsführung der SWK Bank, zum Start der Kooperation: „Bei Konsumenten und Unternehmen ist die Erwartung nach reibungslosen, einfachen und sicheren digitalen Bankerlebnissen sehr ausgeprägt. Mit der Kombination unserer BaaS-Prozesse mit dem SaaS-Angebot von Mambu schaffen wir modular aufgebaute neue Produkte und Services, die Banken und Fintechs einen technologischen Vorsprung und für deren Endkunden schnelle, unkomplizierte und sichere Services bieten.“

Anton Langbroek, General Manager DACH & CEE bei Mambu: „Als eine der etabliertesten Banken in Deutschland hat die SWK Bank einen signifikanten Einfluss auf den Stand der Finanzdienstleistungen in der DACH-Region. Diese Partnerschaft gewährleistet, dass Innovationen im Unternehmen im Tempo des Wandels erfolgen und dass seine Kunden am Puls der Zeit bleiben. Diese strategische Partnerschaft erweitert auch die Präsenz von Mambu in Deutschland. Gemeinsam können wir unseren Kunden mit dem lokalen Know-how und der Banklizenz der SWK Bank einen größeren Mehrwert bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, unser Angebot gemeinsam auszubauen.“ (Mambu/mc/hfu)