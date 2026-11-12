Erwerbslosenquote steigt im Quartalsvergleich

Neuenburg – Der Schweizer Arbeitsmarkt zeigt eine gewisse Schwäche. So stieg die Erwerbslosenquote im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorquartal an, gleichzeitig stieg aber auch die Zahl der Erwerbstätigen.

Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im dritten Quartal 2026 bei 5,6 Prozent zu liegen, wie aus der am Donnerstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervorgeht. Sie lag damit über dem Wert des zweiten Quartals 2026. Der Vorquartalswert lag bei 4,9 Prozent, im Vorjahresquartal wurden 5,1 Prozent gemessen.

Die ILO-Erwerbslosenquote fällt jeweils deutlich höher aus als die Arbeitslosenquote gemäss Definition des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), bei der nur gemeldete Arbeitslose berücksichtigt werden. In den letzten Monaten lag diese jeweils bei rund 3 Prozent. In der EU lag die ILO-Erwerbslosenquote im dritten Quartal bei 6,2 Prozent.

Gleichzeitig waren im dritten Quartal in der Schweiz 5,387 Millionen Personen erwerbstätig, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In Vollzeitäquivalenten nahm der Wert um 0,1 Prozent zu. (awp/mc/ps)