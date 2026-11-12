Zurich setzt Wachstum fort

Zürich – Die Zurich-Gruppe weitet ihr Geschäft weiter aus. In den ersten neun Monaten 2026 hat der Konzern die Volumen sowohl in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) als auch in der Lebensversicherung gesteigert. Die bis 2027 gesetzten Ziele will der Versicherer übertreffen.

In den Monaten Januar bis September hat die Zurich die Bruttoprämien in der P&C-Sparte um 8 Prozent auf 42,1 Milliarden US-Dollar gesteigert, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 7 Prozent und gemessen am Versicherungsumsatz wuchs das Volumen um 8 Prozent auf 38,6 Milliarden.

In der Lebensversicherung legten die Prämien um 7 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zu, während auf vergleichbarer Basis ein Plus von 3 Prozent resultierte. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft stieg nach dem starken Wachstum aus dem Vorjahr nur leicht um 2 Prozent auf 15,0 Milliarden.

Der US-Partner Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren einnimmt, ist ebenfalls gewachsen. Die Prämieneinnahmen stiegen um 4 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar, wie es hiess. Angaben zu den Gewinnzahlen gibt der Konzern zu den ersten neun Monaten keine ab.

Weiterhin auf Zielkurs

Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Das hatte der Versicherer zuletzt bereits anlässlich der Vorlage zum ersten Halbjahr Anfang August kommuniziert. Die Gruppe sieht sich mit einer SST-Quote von geschätzt 271 Prozent per Ende September zudem nach wie vor gut kapitalisiert.

«Zurich erzielt weiterhin starkes Wachstum, insbesondere in Bereichen, in denen wir attraktive Renditen sehen, darunter Global Specialty, Middle Market und Vorsorgeschutz», wird Finanzchefin Claudia Cordioli in der Mitteilung zitiert. Zudem sei mit der Übernahme der britischen Beazley ein weltweit führender Spezialversicherer geschaffen worden. (awp/mc/ps)