Synthara sammelt über 11 Millionen US-Dollar ein

Zürich – Synthara, ein Schweizer Halbleiterinnovator, gab den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von über 11 Millionen US-Dollar durch Investitionen und europäische und Schweizer Zuschüsse bekannt, um In-Memory-Computing auf den Massenmarkt zu bringen. Die Finanzierungsrunde wird von Vsquared Ventures angeführt, mit OTB Ventures, Hermann Hausers Onsight Ventures, Deep Tech Labs sowie bestehenden Investoren wie dem High-Tech Gründerfonds, DeepIE, Excellis, ZKB und dem ersten Investor und frühen Unterstützer Sandeep Raju.

Hermann Hauser ist dem Unternehmen auch als Berater beigetreten. Diese Finanzierung ermöglicht es Synthara, sein bahnbrechendes, zum Patent angemeldetes Produkt ComputeRAM™ für eingebettete Computeranwendungen einzuführen.

Energieeffizienz und Latenzzeit 100-mal besser

Es gibt eine Explosion von KI-reichen eingebetteten Anwendungen wie Robotik, Sensorik und Wearables, mit einem Marktwert von über 200 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von über 15 % CAGR. Das Problem: Diese Anwendungen sind für herkömmliche eingebettete Chips zu komplex. Hersteller von eingebetteten Geräten müssen sich durch ein zunehmend komplexes Ökosystem von Hardware- und Softwareprodukten kämpfen, was zu steigenden Kosten und einer längeren Markteinführungszeit führt. Diese Probleme können nicht ohne einen Paradigmenwechsel in der Computertechnologie gelöst werden. Durch die Erweiterung herkömmlicher On-Chip-Speicher mit Rechenfunktionen ermöglicht ComputeRAM™ Mikrocontroller, die sowohl in Bezug auf die Energieeffizienz als auch auf die Latenzzeit 100-mal besser sind. Diese leistungsstarken und flexiblen Mikrocontroller-Chips können eine Vielzahl von KI-intensiven Anwendungen abdecken und so die Kosten und die Markteinführungszeit senken, was neue Möglichkeiten für die Chiphersteller und Gerätehersteller schafft.

Synthara wurde 2019 als Spin-off des Instituts für Neuroinformatik der ETH Zürich und der Universität Zürich gegründet und basiert auf der Doktorarbeit von Dr. Manu V. Nair und Dr. Alessandro Aimar.

Manu V. Nair, Mitbegründer und CEO von Synthara: „Mit ComputeRAM™ wollen wir eine neue Generation von Produkten mit vielen Funktionen ermöglichen, die nur durch die Kreativität der Entwickler begrenzt sind. Diese Gründungsrunde ermöglicht es uns, eng mit unserer Early-Adopter-Community zusammenzuarbeiten, während sie bahnbrechende Chips und Geräte entwickelt.“

„Der Aufstieg der KI ist eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzung, die mit den großen industriellen Revolutionen der Vergangenheit vergleichbar ist”, bemerkt der Gründer und CTO von Synthara, Dr. Alessandro Aimar. „Während traditionelle Halbleiterunternehmen Schwierigkeiten haben, sich an diese neue Realität anzupassen, will Synthara Europa als führende Kraft in dieser Transformation etablieren und zur globalen Referenz für KI und fortschrittliche Computerhardware werden.”

Hermann Hauser, Gründer von Acron Computers und ARM sowie Berater von Synthara: „Die nahtlose Integration von In-Memory-Computing in bestehende Chip-Designs ist ein Meilenstein, der die Fähigkeiten und die Leistung erheblich verbessert. Dieser Fortschritt ist besonders für KI-Anwendungen relevant, bei denen die Notwendigkeit einer schnelleren und effizienteren Verarbeitung von entscheidender Bedeutung ist. Ich glaube, wir stehen am Anfang einer beispiellosen Wachstumsphase. Diese Technologie wird einen stetig wachsenden Markt bedienen, Innovationen fördern und bahnbrechende Entwicklungen in verschiedenen Branchen ermöglichen.“

Patrick Tucci, Principal bei Vsquared Ventures: „Wir stehen kurz vor einem Paradigmenwechsel in der Computertechnik, bei dem das In-Memory-Computing die Vorreiterrolle übernimmt. Der Engpass bei der Datenübertragung macht sich besonders bei Edge-Anwendungen bemerkbar. Hier müssen intelligente Geräte komplexe, gleichzeitige Algorithmen ausführen. Dieses Problem wird durch Platzmangel und geringe Stromanforderungen noch verschärft. Um Innovationen weiter voranzutreiben und zu fördern, benötigen wir leistungsstarke, sofort einsetzbare Lösungen wie ComputeRAM™ von Synthara. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Manu und dem Team von Synthara, die neue Möglichkeiten erschließen, indem sie In-Memory-Computing in großem Maßstab auf den Markt bringen.”

Karol Szubstarski, Partner bei OTB Ventures: „Das aufkommende In-Memory-Computing-Paradigma (IMC) wird die Branche verändern und es ermöglichen, die Engpässe bei der Datenübertragung in herkömmlichen Chip-Architekturen zu umgehen, die sich auf den Energieverbrauch, die Leistung und die Latenz auswirken. Synthara ermöglicht die einfache Integration der grundlegenden Prinzipien der IMC-Technologie in bestehende Chip-Designs, ohne die Architektur zu verändern. Damit ist das Unternehmen bestens positioniert, um die Veränderung in der Branche anzuführen, unmittelbare Leistungssteigerungen bei begrenztem Energieverbrauch in mehreren Produktkategorien zu erzielen und neue Anwendungsfälle zu erschließen (z. B. Echtzeit-Sprachverarbeitung am Rand in Hörgeräten). Wir freuen uns sehr, diese Reise mit dem Synthara-Team anzutreten.“

Neben der Beschaffung von Risikokapital ist Synthara an mehreren bedeutenden europäischen Projekten beteiligt, die auf fortschrittliche Computer- und KI-Anwendungen der nächsten Generation (Rebecca, Centric und Tristan) abzielen. Das Unternehmen hat ausserdem beträchtliche Mittel von Innosuisse und SERI erhalten, darunter kürzlich einen Schweizer Accelerator-Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Schweizer Franken zur Förderung von KI-Edge-Chips der nächsten Generation. Das 20-köpfige Team hat seinen Sitz in Zürich. Zu den bisherigen Investoren gehören HTGF, DeepIE, Excellis und ZKB. (Synthara/mc/hfu)

Synthara