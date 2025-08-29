Syz-Gruppe macht im Halbjahr deutlich mehr Gewinn

Genf – Die Genfer Bankengruppe Syz hat im ersten Semester 2025 unter dem Strich klar mehr verdient. Trotz des schwierigen Umfelds konnte die Bank zudem neue Gelder anziehen.

Konkret erzielte die Syz-Gruppe einen konsolidierten Reingewinn von 7,4 Millionen Franken, verglichen mit einem Plus von 2,0 Millionen im ersten Halbjahr 2024, wie die Bank am Freitag der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Das Umfeld sei von tieferen Zinsen und einem schwächeren Dollar geprägt gewesen, hiess es. Die Gruppe habe aber die höhere Marktvolatilität genutzt und die verwalteten Vermögen gesteigert.

Verwaltete Vermögen 6 Prozent über dem Vorjahr

Ende Juni belief sich das verwaltete Vermögen auf 26,2 Milliarden Franken, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber Ende 2024 entspricht. Bei allen drei Geschäftseinheiten – Syz Asset Management, Syz Capital und Syz Bank – habe es Nettoneugeldzuflüsse gegeben.

Syz Capital profitierte in der Berichtsperiode zudem von der Auflage eines Bitcoin-Fonds und dem stetigen Wachstum des Angebots an digitalen Vermögenswerten. Die Einheit habe die Marke von 100 Millionen Dollar für ihren zweiten Prozessfonds überschritten und ihre Präsenz in Asien ausgebaut.

Insgesamt betrug die regulatorische Kapitalquote der Gruppe im ersten Halbjahr 23 Prozent. Für das Gesamtjahr gibt die Gruppe keine detaillierten Prognosen ab. (awp/mc/pg)