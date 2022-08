SZKB erweitert ihr digitales Angebot mit SZKB TWINT App

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) lanciert ihre eigene SZKB TWINT App mit einer direkten Kontoanbindung und löst damit die bestehende Prepaid App ab.

Die Schwyzer Kantonalbank lanciert ihre eigene SZKB TWINT App und entspricht damit einem Bedürfnis und lang ersehnten Wunsch ihrer Kunden. Bisher konnten die Kunden der SZKB via der App Prepaid TWINT ihre Guthaben jeweils manuell über ein Konto der SZKB aufladen, was mit der direkten Kontoanbindung und der neuen App nun entfällt. Die Bank empfiehlt den Nutzern, sobald wie möglich die neue SZKB TWINT App zu installieren. Ab 22. September wird es nicht mehr möglich sein, die Prepaid App direkt über ein SZKB-Konto aufzuladen.

Unterstützung vor Ort

Im Rahmen eigens organisierter Digitaltage vom 26. August bis am 15. September im ganzen Kantonsgebiet unterstützt die SZKB ihre Kunden bei ihren Schritten in der Welt der digitalen Bankdienstleistungen. Ganz analog stehen Mitarbeitende der Kantonalbank all ihren Kundinnen und Kunden mit Rat und Tat persönlich zur Verfügung und zeigen, wie die elektronischen Bankwerkzeuge wie E- und Mobile Banking oder die neue SZKB TWINT-App installiert, aktiviert, optimiert und genutzt werden können. Selbstverständlich kann man sich auch danach und jederzeit sonst in den 22 Filialen im Kanton an die Mitarbeitenden wenden.

Digitale Reise geht weiter

2022 hat die SZKB einige wichtige Schritte in der digitalen Welt vollzogen. Die Anbindung der neuen VISA Debitkarte an Apple- und Samsung-Pay oder die SZKB TWINT App sind nur zwei Beispiele. Die SZKB ermöglicht damit ihren Kunden mit den digitalen Lösungen, ihre Bankgeschäfte unabhängig von Zeit und Ort einfach und sicher zu erledigen. Dabei steht trotz allen digitalen Möglichkeiten und Hilfsmitteln der persönliche Kontakt der Bankmitarbeitenden mit dem Kunden und der Kundin vor Ort im Zentrum. (SZKB/mc)